Kemenhaj Ungkap 10 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi, Pastikan Layanan Kesehatan Diperkuat

JawaPos.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melaporkan sebanyak 10 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Berdasarkan data hingga 5 Mei 2026, sebanyak 250 kelompok terbang (kloter) yang membawa 97.139 jemaah serta 996 petugas telah diberangkatkan dari Indonesia.

Sementara itu, sebanyak 239 kloter dengan total 92.739 jemaah dan 952 petugas sudah tiba di Madinah dan menempati penginapan yang telah disediakan.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya jemaah haji Indonesia. Pemerintah akan terus memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, baik di kloter, sektor, maupun fasilitas kesehatan rujukan di Arab Saudi,” kata Juru Bicara Kemenhaj, Suci Annisa, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5).

Ia menambahkan, proses pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah masih berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, tercatat 88 kloter dengan 34.244 jemaah dan 352 petugas telah tiba di Makkah untuk menjalankan umrah wajib.

Di sisi lain, terdapat 12.725 jemaah yang menjalani rawat jalan. Selain itu, 144 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), 232 jemaah mendapatkan perawatan di rumah sakit Arab Saudi, dan 70 jemaah masih dalam masa perawatan.

“Pada 5 Mei 2026, satu jemaah atas nama Aen Soleh Salimar dari kloter JKS 05 asal Kabupaten Bogor dinyatakan wafat,” ucapnya.

Kemenhaj juga mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan mengingat suhu udara di Madinah dan Makkah berkisar antara 37 hingga 39 derajat Celsius.