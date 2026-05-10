20 Jamaah Haji Indonesia Wafat di Tanah Suci, Mayoritas Jantung Koroner dan Radang Paru-Paru

Jamaah haji Indonesia bersiap menjalankan umrah wajib. Hingga Jumat (8/5/2026), tercatat ada 20 jamaah haji Indonesia yang wafat di tanah suci. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com - Hingga hari ke-19 operasional haji Indonesia, Klinik Kesehatan Haji Indonesia mencatat ada 20 orang jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci.
Terakhir, pada Jumat (8/5) Mei lalu ada empat jamaah haji Indonesia yang wafat dalam sehari.
Mereka adalah Ngadikin Hadjoyono asal Kabupaten Kulonprogo, DIY. Lalu ada Sibiyatun asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Dua lainnya adalah Munisah asal Lombok Tengah NTB dan Siti Toto Ukar, jamaah haji asal Kota Ternate, Maluku Utara.
Baca Juga:23 Pasien Jamaah Haji Indonesia Digeser dari Madinah ke Makkah, KKHI Pastikan Layanan Ibadah Maksimal
"Penyebab wafat yang paling banyak tercatat saat ini adalah penyumbatan pembuluh darah ke jantung dan radang paru-paru," terang Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI Ichsan Marsha, dikutip Minggu (10/5).
Di saat hampir bersamaan, Kemenhaj juga mendapat laporan adanya jamaah haji yang wafat dalam perjalanan ke Tanah Suci.
Jamaah bernama Sutrisno Agus Widodo asal Kabupaten Blora itu diketahui sakit saat dalam penerbangan dari Solo ke Saudi.
Ia kemudian diturunkan di bandara Kualanamu Medan saat pesawat melakukan technical landing .
Sutrisno lalu dilarikan ke RSUD Amri Tambunan Deli Serdang, namun akhirnya tak tertolong.
Baca Juga:Jamaah Haji Dilarang Jemur Pakaian di Atap Hotel, PPIH Pastikan Hotel Beri Lokasi Alternatif
"Jenazah telah dilakukan pemulasaraan dan dipulangkan ke Embarkasi Solooleh pihak maskapai," lanjut Ichsan.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium