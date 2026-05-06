Fiqih Haji: Pendapat Ulama Mengenai Umrah Sunnah Berkali-kali Sebelum Puncak Haji

Jamaah menjalani tawaf di sekitar Ka'bah sebagai bagian dari ibadah umrah saat bulan haji. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Waktu tunggu menjelang puncak haji kerap dimanfaatkan jamaah haji, termasuk dari Indonesia, untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Termasuk melaksanakan umrah sunnah.
Praktik ini juga pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Hanya saja, jamaah haji kerap terlalu bersemangat untuk melaksanakan umrah sunnah. Lupa bahwa ia punya kewajiban melaksanakan haji.
Akibatnya, tak jarang jamaah kelelahan bahkan sakit saat puncak haji, karena tenaganya sudah dihabiskan untuk sering melaksanakan umrah sunnah sebelum wukuf di Arafah.
Karena itu, PPIH Arab Saudi melarang jamaah haji Indonesia melaksanakan umrah sunnah lebih dari tiga kali sebelum puncak haji.
Pertimbangan utamanya adalah kemaslahatan umat. Agar jamaah tidak kehabisa tenaga menjelang puncak haji. Karena bagaimanapun umrah adalah ibadah yang cukup menguras fisik.
Lantas, bagaimana pandangan ulama mengenai umrah sunnah berkali-kali di bulan haji?
Mayoritas ulama pada mazhab Syafi’iyah, Hanabilah (Hambali), dan sebagian Malikiyah membolehkan praktik umrah berkali-kali.
Dalam pandangan mayoritas ulama, umrah berkali-kali hukumnya boleh atau mubah, bahkan bisa bernilai sunnah.
Dalilnya adalah praktik Aisyah binti Abu Bakar yang melakukan umrah lagi dengan mengambil miqat dari Tan’im setelah haji atas izin Nabi Muhammad SAW.
Hanya saja, Aisyah melakukan umrah lagi setelah melaksanakan puncak haji, bukan sebelum puncak haji.
