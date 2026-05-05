Lagi, 3 WNI Ditangkap di Makkah Gara-Gara Penipuan Haji Ilegal dan Penyediaan Dam

JawaPos.com – Usai penangkapan tiga WNI pada 28 April lalu, otoritas keamanan Arab Saudi Kembali meringkus tiga WNI di Makkah dengan kasus serupa.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah menyatakan mereka ditangkap pada 30 April lalu, terkait dugaan penipuan dalam praktik promosi dan jual beli haji ilegal dan penyediaan hewan kurban/dam.

Ketiga WNI berinisial LFS, LRH, dan LNR itu diamankan melalui operasi penyamaran, menyusul temuan penawaran jasa badal haji dan kurban melalui media sosial.

Ketiganya ditangkap di titik pertemuan untuk transaksi jasa badal haji yang telah disepakati.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita 2 mesin printer, alat laminating, 14 kartu identitas, dan sertifikat kurban.

Dalam pernyataannya, KJRI Jeddah telah mengunjungi kantor Kepolisian Sektor Al Mansur, Makkah pada Minggu (3/5) untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Menurut pihak Kepolisian, perkara ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan (Niyabah ‘Ammah) dan saat ini dalam tahap penyidikan sebelum diproses lebih lanjut di pengadilan.

Ketiga WNI masih ditahan oleh otoritas Arab Saudi. “KJRI Jeddah memastikan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan pendampingan hukum,” tulis pernyataan resmi KJRI Jeddah, Senin (4/5) malam.

Secara keseluruhan, dalam seminggu terakhir setidaknya 10 orang WNI ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam promosi dan jual beli haji ilegal.