Lagi, 3 WNI Ditangkap di Makkah Gara-Gara Penipuan Haji Ilegal dan Penyediaan Dam

Jamaah haji Indonesia mengalungkan kartu nusuk sebagai bukti tasreh atau izin menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Karena tidak ada haji tanpa tasreh. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Usai penangkapan tiga WNI pada 28 April lalu, otoritas keamanan Arab Saudi Kembali meringkus tiga WNI di Makkah dengan kasus serupa.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah menyatakan mereka ditangkap pada 30 April lalu, terkait dugaan penipuan dalam praktik promosi dan jual beli haji ilegal dan penyediaan hewan kurban/dam.
Ketiga WNI berinisial LFS, LRH, dan LNR itu diamankan melalui operasi penyamaran, menyusul temuan penawaran jasa badal haji dan kurban melalui media sosial.
Ketiganya ditangkap di titik pertemuan untuk transaksi jasa badal haji yang telah disepakati.
Baca Juga:Jamaah Haji Indonesia Perlu tahu, ini Cara Mudah Kembali ke 3 Terminal Bus Shalawat dari Masjidil Haram
Dalam penangkapan itu, polisi menyita 2 mesin printer, alat laminating, 14 kartu identitas, dan sertifikat kurban.
Dalam pernyataannya, KJRI Jeddah telah mengunjungi kantor Kepolisian Sektor Al Mansur, Makkah pada Minggu (3/5) untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
Menurut pihak Kepolisian, perkara ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan (Niyabah ‘Ammah) dan saat ini dalam tahap penyidikan sebelum diproses lebih lanjut di pengadilan.
Ketiga WNI masih ditahan oleh otoritas Arab Saudi. “KJRI Jeddah memastikan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan pendampingan hukum,” tulis pernyataan resmi KJRI Jeddah, Senin (4/5) malam.
Secara keseluruhan, dalam seminggu terakhir setidaknya 10 orang WNI ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam promosi dan jual beli haji ilegal.
Ditambah lagi penangkapan yang melibatkan warga negara asing lainnya yang terus disiarkan di media nasional Arab Saudi.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!