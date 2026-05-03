Daker Makkah Keluarkan Kartu Kendali Kursi Roda, Cegah Jamaah Haji Lansia dan Disabilitas Ditelantarkan

Jasa pendorong kursi roda resmi Masjidil Haram mengantarkan Jamaah Haji Indonesia kembali ke terminal Syib Amir Makkah, Sabtu (2/5/2026) malam. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Untuk mencegah jamaah haji Indonesia ditipu pendorong kursi roda ilegal, Kantor Daerah Kerja Makkah mengeluarkan penanda khusus dinamai Kartu Kendali.
Kartu kendali berfungsi untuk memastikan jamaah hanya dilayani oleh jasa pendorong kursi roda resmi dari Masjidil Haram.
Langkah itu menyusul banyaknya laporan jamaah ditelantarkan oleh pendorong kursi roda ilegal saat razia berlangsung.
Mereka melarikan diri dan meninggalkan jamaah begitu saja saat melihat askar. Akibatnya, jamaah haji kebingungan.
Baca Juga:Jamaah Haji Lansia Jangan Asal Sewa Jasa Pendorong Kursi Roda, Sering Kabur saat Ada Razia
"Jamaah langsung diturunin di mana pun pendorongnya kena razia, kan kasihan jemaah jadi stres bingung harus minta bantuan ke mana," ujar Kepala Seksi PKP2JH, Lansia dan Disabilitas Daker Makkah PPIH Arab Saudi 2026, Mayor CKM dr Ridwan Siswanto.
Kartu Kendali menjadi filter agar kejadian penelantaran jamaah haji Indonesia tidak lagi terjadi.
Sistem ini akan mempertemukan jemaah secara langsung dengan pendorong kursi roda resmi yang telah mengantongi izin operasi (tasreh) dari otoritas Masjidil Haram.
Selain dari kartu tasreh, jamaah haji bisa mengenali pendorong resmi dari warna rompi yang dikenakan.
Petugas akan mengenakan rompi berwarna merah marun untuk sif pagi, dan abu-abu untuk sif sore hingga malam.
Baca Juga:Catat! Tarif Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi Masjidil Haram 300-350 Riyal, Ini Ciri-Cirinya
Pendaftaran program kartu kendali dikoordinasikan satu pintu melalui ketua rombongan di setiap hotel jemaah.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya