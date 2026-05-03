Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Minggu, 3 Mei 2026 | 16.49 WIB

Jamaah Haji Lansia Jangan Asal Sewa Jasa Pendorong Kursi Roda, Sering Kabur saat Ada Razia

Jasa pendorong kursi roda resmi Masjidil Haram mengantarkan Jamaah Haji Indonesia kembali ke terminal Syib Amir Makkah, Sabtu (2/5/2026) malam. (Media Center Haji 2026) - Image

Jasa pendorong kursi roda resmi Masjidil Haram mengantarkan Jamaah Haji Indonesia kembali ke terminal Syib Amir Makkah, Sabtu (2/5/2026) malam. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Jamaah haji Indonesia yang masuk kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas diingatkan untuk berhati-hati saat menggunakan jasa pendorong kursi roda.

Sebab, tidak semua penjual jasa pendorong kursi roda di Masjidil Haram itu petugas resmi. Sebagian di antara mereka ilegal dan berpotensi menipu alias scam.

"Khawatirnya nanti ketika para jamaah didorong oleh petugas tidak resmi, itu pernah ada kejadian akhirnya ditinggalkan di tengah-tengah ibadah," terang Kepala daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal, Sabtu (2/5) Waktu Arab Saudi (WAS).

Dia menjelaskan, saat ini Kementerian Haji dan Umrah memiliki layanan khusus Lansia dan Disabilitas (Landis) untuk melayani kelompok rentan.

Mereka bertugas menjamin keamanan ibadah kalangan lansia dan disabilitas selama musim haji.

Dalam hal kursi roda misalnya, Seluruh kebutuhan dikoordinasikan secara sistematis melalui laporan ketua kloter dari hotel tempat tinggal jamaah haji hingga pengecekan di terminal bus shalawat.

Karena itu, jamaah dilarang keras menggunakan jasa pendorong ilegal yang tidak mengenakan atribut resmi.

Apalagi, Aparat keamanan setempat saat ini tengah menggencarkan razia super ketat untuk menyapu bersih pendorong kursi roda ilegal di seluruh kawasan Masjidil Haram.

Ketika ada razia dari askar, para pendorong kursi roda ilegal ini akan langsung kabur. Dia meninggalkan begitu saja jamaah yang menggunakan jasanya, padahal sudah dibayar tinggi. Akibatnya, jamaah haji jadi telantar.

Sebagai Langkah pencegahan, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi hanya menghubungkan jemaah dengan pendorong yang menggunakan rompi dan izin resmi.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Kemenhaj Ingatkan Jemaah Haji untuk Bayar Dam lewat Mekanisme Resmi - Image
Haji

Kemenhaj Ingatkan Jemaah Haji untuk Bayar Dam lewat Mekanisme Resmi

Minggu, 3 Mei 2026 | 06.08 WIB

Tala'al Badru Sambut Kedatangan Jamaah Haji Indonesia di Makkah untuk Memulai Rangkaian Ibadah Haji - Image
Haji

Tala'al Badru Sambut Kedatangan Jamaah Haji Indonesia di Makkah untuk Memulai Rangkaian Ibadah Haji

Jumat, 1 Mei 2026 | 06.05 WIB

Wamenhaj Dahnil Sikapi Penangkapan 3 WNI di Arab Saudi, Minta Polri Perkuat Satgas Pencegahan Haji Ilegal - Image
Haji

Wamenhaj Dahnil Sikapi Penangkapan 3 WNI di Arab Saudi, Minta Polri Perkuat Satgas Pencegahan Haji Ilegal

Jumat, 1 Mei 2026 | 05.20 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore