Jamaah Haji Lansia Jangan Asal Sewa Jasa Pendorong Kursi Roda, Sering Kabur saat Ada Razia

Jasa pendorong kursi roda resmi Masjidil Haram mengantarkan Jamaah Haji Indonesia kembali ke terminal Syib Amir Makkah, Sabtu (2/5/2026) malam. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Jamaah haji Indonesia yang masuk kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas diingatkan untuk berhati-hati saat menggunakan jasa pendorong kursi roda.
Sebab, tidak semua penjual jasa pendorong kursi roda di Masjidil Haram itu petugas resmi. Sebagian di antara mereka ilegal dan berpotensi menipu alias scam.
"Khawatirnya nanti ketika para jamaah didorong oleh petugas tidak resmi, itu pernah ada kejadian akhirnya ditinggalkan di tengah-tengah ibadah," terang Kepala daerah Kerja Makkah Ihsan Faisal, Sabtu (2/5) Waktu Arab Saudi (WAS).
Dia menjelaskan, saat ini Kementerian Haji dan Umrah memiliki layanan khusus Lansia dan Disabilitas (Landis) untuk melayani kelompok rentan.
Mereka bertugas menjamin keamanan ibadah kalangan lansia dan disabilitas selama musim haji.
Dalam hal kursi roda misalnya, Seluruh kebutuhan dikoordinasikan secara sistematis melalui laporan ketua kloter dari hotel tempat tinggal jamaah haji hingga pengecekan di terminal bus shalawat.
Karena itu, jamaah dilarang keras menggunakan jasa pendorong ilegal yang tidak mengenakan atribut resmi.
Apalagi, Aparat keamanan setempat saat ini tengah menggencarkan razia super ketat untuk menyapu bersih pendorong kursi roda ilegal di seluruh kawasan Masjidil Haram.
Ketika ada razia dari askar, para pendorong kursi roda ilegal ini akan langsung kabur. Dia meninggalkan begitu saja jamaah yang menggunakan jasanya, padahal sudah dibayar tinggi. Akibatnya, jamaah haji jadi telantar.
Sebagai Langkah pencegahan, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi hanya menghubungkan jemaah dengan pendorong yang menggunakan rompi dan izin resmi.
