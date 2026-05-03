Tarif Pendorong Kursi Roda Berpotensi Melonjak Jelang Puncak Haji, Bisa Tembus 600 Riyal!

Jasa pendorong kursi roda resmi Masjidil Haram mengantarkan Jamaah Haji Indonesia kembali ke terminal Syib Amir Makkah, Sabtu (2/5/2026) malam. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Jelang puncak haji, tarif Jasa pendorong kursi roda jamaah haji berpotensi naik signifikan.
Jamaah haji Indonesia diimbau menyiapkan dana ekstra untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut.
Sebab, di lapangan tarif jasa pendorong kursi roda bisa tembus 600 Riyal atau Rp 2,5 juta.
Kondisi tersebut tidak lepas dari makin banyaknya jamaah haji dari seluruh dunia yang merapat ke Makkah, dan memadati Masjidil Haram baik di area Tawaf maupun Sa’i.
Bila di awal musim haji tarif jasa pendorong kursi roda hanya 250 riyal, bahkan bisa 100 riyal, maka saat permintaan meningkat hukum pasar akan berlaku
Bila tak didampingi petugas, jamaah berpotensi tidak punya daya tawar meski terhadap jasa pendorong resmi dari Masjidil haram.
Mereka berpotensi digetok harga tinggi oleh jasa pendorong resmi dan tidak mau ditawar.
"Semakin dekat hajian sampai 500-600 Riyal, dan mereka itu kadang-kadang tidak mau lagi ditawar," terang Kepala Seksi PKP2JH, Lansia dan Disabilitas Daker Makkah PPIH Arab Saudi 2026, Mayor CKM dr Ridwan Siswanto.
Untuk mengunci harga agar tetap di batas rasional, lanjut dr Ridwan, jajarannya meminta jemaah menggunakan Kartu Kendali yang dikoordinir dari terminal bus.
Melalui skema ini, tarif jasa pendorong resmi masih bisa dinegosiasikan oleh petugas di angka 250 hingga 350 Riyal sebelum jamaah berangkat beribadah.
