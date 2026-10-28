Bocoran iPhone 18e Terungkap, Usung Cip A20 dan Kamera Depan 24 MP

JawaPos.com - Bocoran spesifikasi iPhone 18e mulai beredar meski Apple masih disibukkan dengan peluncuran sejumlah perangkat keras terbarunya pada musim gugur. Ponsel pintar kelas pemula tersebut dirumorkan membawa peningkatan pada sektor cip dan kamera.

Dilansir dari 9to5Mac, informasi yang dibagikan pembocor Digital Chat Station melalui media sosial Weibo menyebutkan bahwa iPhone 18e akan menggunakan cip A20. Cip tersebut dirumorkan menjadi bagian dari generasi terbaru prosesor Apple yang sebelumnya dikaitkan dengan model Pro.

Sebagai perbandingan, iPhone 17e menggunakan cip A19 dengan proses fabrikasi 3 nanometer (nm). Jika rumor tersebut benar, penggunaan cip A20 dengan teknologi fabrikasi 2 nm pada iPhone 18e berpotensi menghadirkan peningkatan performa.

Selain cip, sektor kamera juga disebut mendapat pembaruan. iPhone 18e dirumorkan tetap menggunakan satu kamera belakang beresolusi 48 MP. Sementara itu, kamera depan perangkat tersebut kemungkinan ditingkatkan menjadi 24 MP.

Untuk spesifikasi lainnya, iPhone 18e diperkirakan tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan pendahulunya. Ponsel ini disebut akan mempertahankan layar OLED berukuran 6,12 inci dengan refresh rate 60 Hz.

Hingga kini, belum ada informasi mengenai harga iPhone 18e. Besaran harga menjadi salah satu hal yang menarik untuk dinantikan di tengah kenaikan biaya komponen perangkat elektronik.