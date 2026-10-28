Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Penulis: Nanda Prayoga
Kamis, 29 Oktober 2026 | 03.21 WIB

Bocoran iPhone 18e Terungkap, Usung Cip A20 dan Kamera Depan 24 MP

Ilustrasi iPhone 18e. (9to5mac) - Image

Ilustrasi iPhone 18e. (9to5mac)

JawaPos.com - Bocoran spesifikasi iPhone 18e mulai beredar meski Apple masih disibukkan dengan peluncuran sejumlah perangkat keras terbarunya pada musim gugur. Ponsel pintar kelas pemula tersebut dirumorkan membawa peningkatan pada sektor cip dan kamera.

Dilansir dari 9to5Mac, informasi yang dibagikan pembocor Digital Chat Station melalui media sosial Weibo menyebutkan bahwa iPhone 18e akan menggunakan cip A20. Cip tersebut dirumorkan menjadi bagian dari generasi terbaru prosesor Apple yang sebelumnya dikaitkan dengan model Pro.

Sebagai perbandingan, iPhone 17e menggunakan cip A19 dengan proses fabrikasi 3 nanometer (nm). Jika rumor tersebut benar, penggunaan cip A20 dengan teknologi fabrikasi 2 nm pada iPhone 18e berpotensi menghadirkan peningkatan performa.

Selain cip, sektor kamera juga disebut mendapat pembaruan. iPhone 18e dirumorkan tetap menggunakan satu kamera belakang beresolusi 48 MP. Sementara itu, kamera depan perangkat tersebut kemungkinan ditingkatkan menjadi 24 MP.

Untuk spesifikasi lainnya, iPhone 18e diperkirakan tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan pendahulunya. Ponsel ini disebut akan mempertahankan layar OLED berukuran 6,12 inci dengan refresh rate 60 Hz.

Hingga kini, belum ada informasi mengenai harga iPhone 18e. Besaran harga menjadi salah satu hal yang menarik untuk dinantikan di tengah kenaikan biaya komponen perangkat elektronik.

Apple juga disebut terdampak kenaikan harga komponen yang kerap dijuluki sebagai "RAMaggedon". Perusahaan tersebut dilaporkan telah menaikkan harga sebagian besar lini produknya pada Juni dan September lalu.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Resmi iPhone Duo di Indonesia Dirilis, Tembus Rp 76 Juta untuk Varian 2TB - Image
Teknologi

Harga Resmi iPhone Duo di Indonesia Dirilis, Tembus Rp 76 Juta untuk Varian 2TB

Jumat, 23 Oktober 2026 | 19.47 WIB

5 Cara Aktifkan Find My iPhone Sebelum HP Hilang, Jangan Sampai Menyesal! - Image
Teknologi

5 Cara Aktifkan Find My iPhone Sebelum HP Hilang, Jangan Sampai Menyesal!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 02.58 WIB

Battery Health iPhone Turun Terus? Stop 7 Kebiasaan Berikut Biar Baterai Nggak Cepat Aus - Image
Gadget

Battery Health iPhone Turun Terus? Stop 7 Kebiasaan Berikut Biar Baterai Nggak Cepat Aus

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.27 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore