Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

JawaPos.com - Parma diprediksi menang tipis 1-0 atas Udinese pada pekan kesembilan Serie A di Stadion Ennio Tardini, Kamis (29/10) pukul 00.30 WIB.

Tuan rumah membutuhkan tambahan tiga poin untuk membuka peluang keluar dari zona degradasi. Sedangkan tim tamu berusaha menghentikan rentetan enam kekalahan beruntun.

Pertandingan ini juga mempertemukan dua pelatih yang berada dalam tekanan.

Alberto Gilardino belum mampu membawa Parma bangkit sejak menggantikan Carlos Cuesta bulan lalu, sementara posisi Kosta Runjaic di Udinese semakin disorot akibat hasil buruk yang terus berulang.

Mengapa Parma Berpeluang Bangkit di Kandang? Parma memiliki peluang memanfaatkan keterpurukan Udinese meskipun performa mereka sendiri belum meyakinkan.

I Gialloblù menelan tiga kekalahan beruntun bersama Gilardino dan masih tertahan di peringkat ke-19.

Masalah terbesar tuan rumah berada pada produktivitas serangan. Dari delapan pertandingan liga, Parma baru mencetak lima gol, jumlah paling sedikit di antara seluruh peserta, sementara gawang mereka sudah kebobolan 15 kali.

Parma harus memperbaiki konsentrasi setelah jeda agar peluang meraih kemenangan tidak kembali hilang.