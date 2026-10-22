Battery Health iPhone Turun Terus? Stop 7 Kebiasaan Berikut Biar Baterai Nggak Cepat Aus

JawaPos.com - Battery Health menjadi salah satu hal yang diperhatikan pengguna iPhone untuk mengetahui kondisi baterai perangkatnya. Namun, seiring waktu, kapasitas maksimum baterai memang akan berkurang akibat proses penuaan kimia.

Penurunan ini bisa berlangsung lebih cepat jika iPhone sering digunakan dalam kondisi tertentu. Seperti terpapar suhu tinggi atau menjalani siklus pengisian daya secara intensif.

Meski penurunan Battery Health tidak bisa dihindari sepenuhnya, kamu bisa menjaga kondisi baterai agar tidak cepat mengalami penurunan kapasitas. Caranya bukan sekadar mengurangi waktu penggunaan iPhone, melainkan memperhatikan kebiasaan saat mengisi daya dan menggunakan perangkat sehari-hari. Berikut sejumlah kebiasaan yang perlu kamu perhatikan agar baterai iPhone tetap awet

1. Hindari Membiarkan iPhone Terlalu Panas

Suhu menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi usia baterai iPhone. Paparan panas berlebihan dapat mempercepat proses penuaan kimia baterai, sehingga kapasitas maksimumnya berpotensi menurun lebih cepat.

Kondisi ini bisa terjadi ketika kamu menggunakan iPhone di bawah sinar matahari langsung, meninggalkannya di dalam mobil yang panas, atau menjalankan aplikasi berat dalam waktu lama.

Jika perangkat terasa panas, cobalah menghentikan aktivitas yang membebani kinerja iPhone untuk sementara. Hindari juga mengisi daya di tempat yang panas atau menutupi perangkat dengan benda yang menghambat pelepasan panas. Menjaga suhu iPhone tetap berada dalam rentang operasional yang disarankan Apple dapat membantu mempertahankan kesehatan baterai dalam jangka panjang.

2. Jangan Selalu Mengisi Daya hingga 100 Persen Jika Tidak Diperlukan