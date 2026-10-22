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Nanda Prayoga
Jumat, 23 Oktober 2026 | 02.58 WIB

5 Cara Aktifkan Find My iPhone Sebelum HP Hilang, Jangan Sampai Menyesal!

Ilustrasi iPhone X.

JawaPos.com - Kehilangan iPhone bisa menjadi masalah besar, terutama jika perangkat tersebut menyimpan banyak foto, dokumen penting, hingga informasi pribadi. Namun, kamu tidak perlu langsung panik jika iPhone hilang karena Apple menyediakan fitur Find My yang dapat membantu melacak lokasi perangkat dan memberikan perlindungan tambahan.

 
Sayangnya, fitur Find My iPhone perlu diaktifkan terlebih dahulu sebelum perangkat hilang agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, penting bagi kamu untuk memeriksa pengaturan ini sejak awal. 
 
Dengan mengaktifkannya, kamu bisa mencoba menemukan lokasi iPhone, mengunci perangkat dari jarak jauh, hingga menghapus data jika diperlukan.
 
 
Cara Mengaktifkan Find My iPhone
 
1. Buka Pengaturan di iPhone
 
Langkah pertama, buka aplikasi Pengaturan atau Settings di iPhone kamu. Pastikan perangkat sudah masuk menggunakan Akun Apple (Apple Account) yang kamu gunakan sehari-hari. Akun ini diperlukan untuk mengakses layanan Find My dan mengelola perangkat yang terhubung.
 
2. Pilih menu nama atau Akun Apple
 
Setelah masuk ke Pengaturan, ketuk nama kamu yang berada di bagian paling atas layar. Menu ini menampilkan informasi akun, perangkat yang terhubung, serta berbagai layanan Apple. Selanjutnya, cari menu Find My untuk melanjutkan proses pengaktifan fitur pelacakan.
 
3. Aktifkan Find My iPhone
 
Di dalam menu Find My, pilih Find My iPhone. Kemudian, aktifkan tombol Find My iPhone hingga statusnya menyala. Dengan pengaturan ini, kamu dapat menggunakan layanan Find My untuk membantu menemukan perangkat jika suatu saat hilang atau tertinggal.
 
4. Nyalakan Find My Network
 
Agar peluang menemukan perangkat lebih besar, aktifkan juga opsi Find My Network jika tersedia. Fitur ini memungkinkan iPhone yang sedang offline atau tidak terhubung ke internet untuk tetap dapat ditemukan melalui jaringan perangkat Apple di sekitarnya yang berpartisipasi dalam layanan tersebut.
 
5. Aktifkan Send Last Location
 
Jangan lewatkan opsi Send Last Location atau Kirim Lokasi Terakhir. Fitur ini membantu mengirimkan lokasi terakhir iPhone ke Apple ketika daya baterai berada pada tingkat yang sangat rendah. Informasi tersebut bisa berguna sebagai petunjuk awal ketika kamu berusaha mencari perangkat yang hilang.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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