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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 28 Oktober 2026 | 18.15 WIB

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

Bek Persib Bandung Julio Cesar. (Dok. Julio Cesar) - Image

Bek Persib Bandung Julio Cesar. (Dok. Julio Cesar)

JawaPos.com-Persib Bandung menjamu Melbourne Victory di pertandingan ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two).

Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10) pukul 19.15 WIB. 

Persib dan Melbourne Victory belum pernah bertemu di kompetisi manapun. Itu berarti, laga nanti menjadi pertemuan perdana bagi kedua tim. 

Menjelang melawan Melbourne Victory, Persib meraih hasil yang cukup baik di Super League.

Tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan didapatkan tim asuhan Igor Tolic dalam lima pertandingan terakhir. 

Sementara di ajang ACL Two, Persib menjelma menjadi tim yang sulit dikalahkan.

Mereka berhasil mengalahkan FC Seoul dan The Cong-Viettel dan menjadi pemuncak klasemen sementara Grup E. 

Di sisi Melbourne Victory, mereka belum meraih kemenangan di dua laga Liga Australia.

Tim asuhan Giovanni Savarese tersebut meraih satu kekalahan dan hasil imbang. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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