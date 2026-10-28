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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.41 WIB

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

Prediksi Skor Parma Vs Monza. (ig @parmacalcio1913) - Image

Prediksi Skor Parma Vs Monza. (ig @parmacalcio1913)

JawaPos.com - Parma akan menjamu Udinese pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027 di Stadion Ennio Tardini, Kamis (29/10/2026) pukul 00.30 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengakhiri tren negatif sekaligus menjaga peluang keluar dari zona degradasi.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah melewati periode sulit pada awal musim. Parma masih kesulitan mengumpulkan poin, sedangkan Udinese datang dengan catatan enam kekalahan beruntun di seluruh kompetisi.

Situasi tersebut membuat pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Parma memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, tetapi performa mereka sejauh ini belum cukup meyakinkan untuk menjamin kemenangan. Di sisi lain, Udinese juga harus segera menemukan kembali permainan terbaiknya jika tidak ingin terus terpuruk.

Parma saat ini menempati peringkat ke-19 klasemen sementara Serie A. Pergantian pelatih dari Carlos Cuesta kepada Alberto Gilardino belum memberikan dampak positif yang diharapkan. Sejak ditangani Gilardino, I Gialloblù justru menelan tiga kekalahan beruntun.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Parma masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Selain memperbaiki hasil pertandingan, mereka perlu meningkatkan efektivitas serangan dan menjaga konsentrasi sepanjang laga.

Dari delapan pertandingan liga yang sudah dijalani, Parma baru mencetak lima gol. Jumlah tersebut menjadi yang terendah di antara peserta Serie A musim ini. Masalah semakin terasa karena mereka telah kebobolan 15 gol, sehingga keseimbangan permainan di lini belakang dan depan masih perlu diperbaiki.

Meski demikian, bermain di Stadion Ennio Tardini bisa menjadi modal penting bagi Parma. Dukungan suporter di kandang diharapkan membantu tim tampil lebih percaya diri, terutama ketika menghadapi lawan yang sedang kehilangan konsistensi.

Parma juga membutuhkan tiga poin untuk memperbesar peluang meninggalkan zona degradasi. Namun, keberhasilan mereka keluar dari tiga posisi terbawah turut bergantung pada hasil pertandingan Fiorentina melawan Atalanta.

Karena itu, laga kontra Udinese memiliki arti penting bagi perjalanan Parma musim ini. Kemenangan bukan hanya soal tambahan poin, tetapi juga kesempatan untuk menghentikan rentetan hasil buruk yang mulai membebani tim.

Editor: Banu Adikara
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