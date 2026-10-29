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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 13.43 WIB

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

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Kendal Tornado FC membidik kemenangan saat menghadapi RANS Nusantara FC. (Dok. KTFC)

JawaPos.com – Kendal Tornado FC menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas RANS Nusantara FC dalam lanjutan Championship 2026/2027.

Pertandingan Grup B tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Kamis (29/10/2026) kick-off pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di papan atas klasemen sementara.

Kendal Tornado FC datang dengan modal lima pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

Sementara itu, RANS Nusantara FC berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandangnya sendiri untuk mendapatkan 3 poin.

Tim berjuluk Laskar Badai Pantura saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup B.

Konsistensi permainan membuat tim asuhan Stefan Keeltjes tersebut mampu bersaing dengan sejumlah tim besar yang berada di Grup B Pengadaian Championship.

Namun, untuk mempertahankan catatan tidak terkalahkan dipertandingan ini diprediksi tidak akan mudah.

Editor: Edi Yulianto
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