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Rian Alfianto
Jumat, 23 Oktober 2026 | 19.47 WIB

Harga Resmi iPhone Duo di Indonesia Dirilis, Tembus Rp 76 Juta untuk Varian 2TB

Ilustrasi iPhone Duo. (Macrumors)&nbsp; - Image

Ilustrasi iPhone Duo. (Macrumors)&nbsp;

JawaPos.com - Harga resmi iPhone Duo di Indonesia telah diumumkan. Gawai terbaru keluaran Apple itu dibanderol mulai Rp 45,678 juta hingga Rp 75,999 juta. Ponsel lipat pertama Apple ini mulai bisa dipesan melalui distributor resmi per Jumat (23/10), dengan penjualan perdana dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober mendatang.

Sejumlah distributor resmi, seperti iBox, Digimap, dan Hello Store, telah membuka pre-order iPhone Duo sejak pukul 09.00 WIB. Konsumen bisa memilih empat varian kapasitas penyimpanan, mulai dari 256GB hingga 2TB.

Harga yang menembus hampir Rp 76 juta untuk varian tertinggi membuat iPhone Duo masuk ke segmen ponsel premium. Perbedaan harga antar varian terutama ditentukan kapasitas penyimpanan internal yang tersedia.

Berikut daftar harga resmi iPhone Duo di Indonesia:

- iPhone Duo 256 GB: Rp 45.678.000

- iPhone Duo 512 GB: Rp 51.999.000

- iPhone Duo 1TB: Rp 61.999.000

- iPhone Duo 2TB: Rp 75.999.000

Editor: Diar Candra
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