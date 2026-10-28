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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.28 WIB

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

Penyerang Chelsea Danny Welbeck. (Dok. Danny Welbeck)&nbsp; - Image

Penyerang Chelsea Danny Welbeck. (Dok. Danny Welbeck)&nbsp;

JawaPos.com-Chelsea bertamu ke markas Liverpool di putaran keempat Carabao Cup. Laga tersebut akan dimainkan di Anfield, Kamis (29/10/2026). 

Xabi Alonso memastikan Joao Pedro masih absen untuk laga melawan Liverpool. Penyerang andalan Chelsea itu mengalami cedera saat latihan menjelang laga melawan Tottenham Hotspur. 

"Dia mengalami cedera di paha dan akan absen selama beberapa minggu. Mari kita lihat berapa minggu; kita tidak ingin memprediksinya. Tapi dia tidak akan siap untuk pertandingan selanjutnya," kata Xabi Alonso yang dikutip dari laman resmi Chelsea, Rabu (28/10/2026). 

Meski kekuatan lini serang berkurang karena absennya Joao Pedro, Xabi Alonso siap menampilkan performa terbaik tim asuhannya. Dia tetap bertekad untuk mengalahkan Liverpool di Anfield. 

"Dia adalah pemain kunci dan kami akan merindukannya, tetapi kami harus siap menghadapi cedera ini, tetap kompetitif, dan mencoba memenangkan pertandingan dengan pemain yang kami miliki, dimulai besok melawan Liverpool, pertandingan piala. Inilah situasinya dan kami siap berjuang untuk itu dan membuktikan bahwa kami mampu menunjukkan level yang baik," ujar Xabi Alonso. 

Di posisi kiper, Xabi masih memainkan Mike Penders untuk laga melawan Liverpool. Meski debutnya di Liga Inggris melakukan gol bunuh diri, pelatih asal Spanyol itu tetap mendukungnya. 

"Menangani penampilan bagus dan kesalahan adalah sebuah tantangan, tetapi itu bagian dari pekerjaan, menjadi pemain sepak bola profesional yang bermain di level tertinggi. Apa yang terjadi pada hari Sabtu sudah berlalu; itu adalah pelajaran baginya dan semua orang. Kami sepenuhnya mendukungnya besok," pungkas Xabi Alonso. 

Prediksi susunan pemain Liverpool vs Chelsea

Liverpool tetap memainkan beberapa pemain andalannya dengan pemain mudanya. Melansir Sports Mole, tim asuhan Andoni Iraola tersebut diprediksi memainkan Alexis Mac Allister di lini tengah serta mengandalkan ketajaman Cody Gakpo. 

Editor: Banu Adikara
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