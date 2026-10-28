Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Martha Amalia Iflahah, 34, tak kuasa menahan tangis saat ikut dalam proses olah tempat kejadian (TKP) kasus pembunuhan dengan tersangka suaminya Dwi Bagus Martono di rumahnya Jalan Kunir Nomor 13, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Selasa (27/10/2026). ( Istimewa )

JawaPos.com - Martha Amalia Iflahah,34, tak kuasa menahan tangis saat mengikuti proses olah tempat kejadian (TKP) kasus pembunuhan yang dilakukan suaminya, Dwi Bagus Martono di rumahnya Jalan Kunir Nomor 13, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Selasa (27/10/2026).

Dwi Bagus menjadi dalang di balik tewasnya istri sirinya Dini Hardiyanti (30) dan anaknya, AGF (4). Selain dibunuh, kedua jasad korban dimutalasi serta digiling untuk menghilangkan jejak.

Di tengah proses olah TKP, Martha menatap mata suaminya dengan penuh emosional, sembari memeluk, dan menyampaikan beberapa kalimat.

Pelukan dan tangis Martha menyita perhatian awak media serta warga yang menyaksikan proses penyidikan di lokasi.

Di tengah kasus tersebut, Martha disebut tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut, termasuk aktivitas yang diduga berlangsung di halaman belakang rumah mereka.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing mengatakan, istri sah tersangka tidak mengetahui kejadian tersebut, meskipun sebagian aktivitas yang didalami penyidik diduga berlangsung di rumah mereka.

“Istri sah memang tidak mengetahui adanya peristiwa ini, memang betul dilakukan di rumahnya dan halamannya cukup luas sehingga bisa menyembunyikannya di belakang dari rumahnya,” ujar Roy dalam konferensi pers di Polda Jatim.

Martha diketahui berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Madiun. Kehidupan rumah tangganya dengan Bagus disebut selama ini berjalan harmonis.

Namun, di balik kehidupan tersebut, Martha juga disebut tidak mengetahui bahwa Bagus telah menikahi Dini secara agama atau melalui nikah siri sekitar dua tahun lalu.

Padahal, Martha dan Bagus diketahui baru menunaikan ibadah haji bersama pada 2025.

Proses olah TKP di rumah Dwi Bagus merupakan bagian dari upaya polisi mencocokan pengakuan tersangka dengan temuan di lapangan.

Penyidik menelusuri sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan kematian Dini dan AGF untuk menyusun kronologi kejadian secara lebih utuh.