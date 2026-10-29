Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

JawaPos.com - Adelaide United akan menghadapi Lion City Sailors pada pertandingan ketiga Grup F AFC Champions League Two 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Coopers, Adelaide, Australia, Kamis (29/10/2026) pukul 14.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperkuat posisi mereka di klasemen sementara. Adelaide United saat ini memimpin Grup F dengan koleksi enam poin, sedangkan Lion City Sailors berada di urutan kedua dengan empat poin.

Dengan selisih dua poin, pertandingan ini berpotensi memengaruhi persaingan menuju fase berikutnya.

Adelaide United tentu ingin mempertahankan posisi teratas, sementara Lion City Sailors berpeluang mengambil alih puncak klasemen jika mampu membawa pulang kemenangan.

Adelaide United memiliki modal positif menjelang pertandingan ini. Dua kemenangan dalam dua laga awal Grup F membuat klub Australia tersebut berada dalam posisi yang cukup menguntungkan. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi keuntungan tambahan bagi tuan rumah.

Namun, Adelaide United tetap perlu menjaga konsistensi permainan. Lini belakang mereka masih harus diwaspadai, terutama jika menghadapi lawan yang memiliki kecepatan dalam membangun serangan balik.

Craig Goodwin diperkirakan menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan Adelaide United untuk membangun serangan.