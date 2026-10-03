Layar Lipat iPhone Duo Tergores? Lapisan Pelindungnya Ternyata Bisa Diganti

JawaPos.com - Apple memberikan opsi perbaikan bagi pengguna iPhone Duo yang mengalami masalah pada lapisan penutup layar bagian dalam.

Lapisan bertekstur nano yang digunakan pada layar perangkat lipat tersebut ternyata dapat dilepas dan diganti jika sudah aus atau lipatan layar mulai terlihat semakin jelas.

Seperti dilansir dari Macrumors, hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Teknik Perangkat Keras Apple, Kate Bergeron, dalam wawancara baru-baru ini dengan pembuat konten Angelica Siciliani Fendi.

Ia mengatakan, lapisan penutup tersebut memang dirancang agar dapat diganti sehingga pelanggan tidak harus menggunakan lapisan yang sudah mengalami penurunan kondisi.

"Lapisan ini sebenarnya bisa diganti, yang merupakan hal sangat baik bagi pelanggan karena Anda bisa melepas lapisan tersebut dan memasang yang baru," ujar Bergeron.

Lapisan penutup tersebut memiliki fungsi untuk membantu menyamarkan lipatan yang berada di bagian tengah layar internal iPhone Duo. Apple disebut telah melakukan "upaya rekayasa yang signifikan" agar lapisan tersebut dapat bertahan dalam kondisi baik selama mungkin.

Namun, seiring pemakaian, lapisan tersebut tetap dapat mengalami keausan. Kondisi itu juga dapat membuat lipatan pada layar bagian dalam terlihat lebih jelas. Karena itu, pengguna memiliki opsi untuk mengganti lapisan penutup tersebut.

Biaya Penggantian Bagi pelanggan di Amerika Serikat yang membeli perlindungan AppleCare+ untuk iPhone Duo, penggantian lapisan penutup tersebut dikenakan biaya USD 19. Informasi mengenai biaya tersebut tercantum di situs resmi Apple.