Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 23.12 WIB

Layar Lipat iPhone Duo Tergores? Lapisan Pelindungnya Ternyata Bisa Diganti

Ilustrasi iPhone Duo. (Macrumors)&nbsp; - Image

Ilustrasi iPhone Duo. (Macrumors)&nbsp;

JawaPos.com - Apple memberikan opsi perbaikan bagi pengguna iPhone Duo yang mengalami masalah pada lapisan penutup layar bagian dalam.

Lapisan bertekstur nano yang digunakan pada layar perangkat lipat tersebut ternyata dapat dilepas dan diganti jika sudah aus atau lipatan layar mulai terlihat semakin jelas.

Seperti dilansir dari Macrumors, hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Teknik Perangkat Keras Apple, Kate Bergeron, dalam wawancara baru-baru ini dengan pembuat konten Angelica Siciliani Fendi.

Ia mengatakan, lapisan penutup tersebut memang dirancang agar dapat diganti sehingga pelanggan tidak harus menggunakan lapisan yang sudah mengalami penurunan kondisi.

"Lapisan ini sebenarnya bisa diganti, yang merupakan hal sangat baik bagi pelanggan karena Anda bisa melepas lapisan tersebut dan memasang yang baru," ujar Bergeron.

Lapisan penutup tersebut memiliki fungsi untuk membantu menyamarkan lipatan yang berada di bagian tengah layar internal iPhone Duo. Apple disebut telah melakukan "upaya rekayasa yang signifikan" agar lapisan tersebut dapat bertahan dalam kondisi baik selama mungkin.

Namun, seiring pemakaian, lapisan tersebut tetap dapat mengalami keausan. Kondisi itu juga dapat membuat lipatan pada layar bagian dalam terlihat lebih jelas. Karena itu, pengguna memiliki opsi untuk mengganti lapisan penutup tersebut.

Biaya Penggantian

Bagi pelanggan di Amerika Serikat yang membeli perlindungan AppleCare+ untuk iPhone Duo, penggantian lapisan penutup tersebut dikenakan biaya USD 19. Informasi mengenai biaya tersebut tercantum di situs resmi Apple.

Sementara itu, Apple belum mengumumkan biaya penggantian lapisan penutup bagi pelanggan yang tidak memiliki perlindungan AppleCare+.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Samsung Sindir iPhone Duo yang Dianggap Memanaskan Kembali Sisa Makanan Teknologi Lama - Image
Teknologi

Samsung Sindir iPhone Duo yang Dianggap Memanaskan Kembali Sisa Makanan Teknologi Lama

Rabu, 16 September 2026 | 01.42 WIB

iPhone Duo Disebut Terlalu Berat dan Tebal Dibanding Ponsel Lipat Pesaing - Image
Teknologi

iPhone Duo Disebut Terlalu Berat dan Tebal Dibanding Ponsel Lipat Pesaing

Minggu, 13 September 2026 | 14.42 WIB

Harga iPhone Duo Seri Terendah Rp 35 Juta, Berikut Kritik Pada Produk Terbaru Apple Tersebut - Image
Gadget

Harga iPhone Duo Seri Terendah Rp 35 Juta, Berikut Kritik Pada Produk Terbaru Apple Tersebut

Jumat, 11 September 2026 | 00.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore