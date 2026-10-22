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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 23 Oktober 2026 | 06.13 WIB

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

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Pendukung PSIS Semarang, Panser Biru. Kepareng alias Wareng menyanggah narasi di media sosial yang menyebut suporter PSIS menjebol pintu stadion karena tak memiliki tiket. Ia menyampaikan versi kejadian berdasarkan pengalamannya di Ciamis. (Dok. Istimewa)

JawaPos.com – DPP Panser Biru menanggapi sanksi yang dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI kepada PSIS Semarang setelah insiden kericuhan dalam laga tandang melawan PSGC Ciamis di Stadion Galuh, Sabtu (17/10/2026).

Panser Biru menyatakan keberatan terhadap hukuman larangan mendampingi PSIS Semarang dalam enam pertandingan tandang.

Mereka menilai keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, terutama jika melihat kronologi kejadian yang berlangsung di Ciamis.

Dalam pertandingan tersebut, kericuhan melibatkan pendukung PSIS Semarang dan pendukung PSGC Ciamis. Situasi yang awalnya terjadi di dalam stadion kemudian meluas hingga ke luar area pertandingan.

Bahkan, ketika rombongan suporter PSIS hendak kembali ke Semarang, mereka dilaporkan mengalami penghadangan di jalan.

Insiden tersebut mengakibatkan dua anggota Panser Biru mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu.

Selain itu, tiga bus yang mengangkut rombongan Panser Biru mengalami kerusakan. Kaca bus pecah setelah rombongan mendapat lemparan saat berada di perjalanan pulang.

Atas kejadian tersebut, PSIS Semarang menerima sanksi berupa denda sebesar Rp15 juta dan larangan bagi suporternya untuk melakukan away selama enam pertandingan.

Editor: Edi Yulianto
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