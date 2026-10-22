Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

JawaPos.com – DPP Panser Biru menanggapi sanksi yang dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI kepada PSIS Semarang setelah insiden kericuhan dalam laga tandang melawan PSGC Ciamis di Stadion Galuh, Sabtu (17/10/2026).
Panser Biru menyatakan keberatan terhadap hukuman larangan mendampingi PSIS Semarang dalam enam pertandingan tandang.
Mereka menilai keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, terutama jika melihat kronologi kejadian yang berlangsung di Ciamis.
Dalam pertandingan tersebut, kericuhan melibatkan pendukung PSIS Semarang dan pendukung PSGC Ciamis. Situasi yang awalnya terjadi di dalam stadion kemudian meluas hingga ke luar area pertandingan.
Bahkan, ketika rombongan suporter PSIS hendak kembali ke Semarang, mereka dilaporkan mengalami penghadangan di jalan.
Insiden tersebut mengakibatkan dua anggota Panser Biru mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu.
Baca Juga:PSIS Gagal Menang Lawan PSGC, Fariz Julinar Minta Laskar Mahesa Jenar Fokus ke Laga Berikutnya
Selain itu, tiga bus yang mengangkut rombongan Panser Biru mengalami kerusakan. Kaca bus pecah setelah rombongan mendapat lemparan saat berada di perjalanan pulang.
Atas kejadian tersebut, PSIS Semarang menerima sanksi berupa denda sebesar Rp15 juta dan larangan bagi suporternya untuk melakukan away selama enam pertandingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022