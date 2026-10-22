Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Anggota parlemen oposisi Malaysia, Kalam Salan. (MalaysiaKini)

JawaPos.com - Nama Kalam Salan menjadi perhatian setelah anggota parlemen oposisi Malaysia itu menyampaikan kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menggunakan bahasa Jawa.

Dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengatasi kebakaran yang memicu kabut asap lintas batas.

Kalam Salan merupakan anggota parlemen Malaysia yang mewakili daerah pemilihan Sabak Bernam, Selangor. Ia berasal dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), partai yang tergabung dalam koalisi Perikatan Nasional (PN).

Pidatonya menarik perhatian karena ia sengaja menggunakan bahasa Jawa agar pesannya dapat dipahami para pemimpin Indonesia. Ia menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, pariwisata, hingga pekerjaan di sektor perkebunan.

"Mungkin para pemimpin di seberang sana, yang sebagian besar orang Jawa, tidak memahami bahasa Melayu. Dengan izin majelis yang terhormat ini, izinkan saya berbicara dalam bahasa Jawa," ujarnya sebelum menyampaikan kritik tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya Kalam Salan, politikus Malaysia yang menyampaikan desakan kepada Prabowo tersebut?

Profil Kalam Salan Kalam Salan memiliki nama lengkap YB Tuan Kalam bin Salan. Ia lahir pada 6 Januari 1965 di Sabak, Selangor, Malaysia.

Ia menjabat sebagai anggota parlemen Malaysia untuk daerah pemilihan Sabak Bernam, Selangor, yang memiliki kode P092. Kalam terpilih dalam Pemilihan Raya Umum Malaysia ke-15 (PRU-15) yang berlangsung pada November 2022.

Mengenai kehidupan pribadinya, Kalam diketahui menikah dengan Mariamah Abu Mansor. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai tiga orang anak.

Namanya kembali menjadi perhatian publik setelah menyampaikan kritik terhadap penanganan karhutla di Indonesia melalui pidato berbahasa Jawa di Dewan Rakyat Malaysia.

Berasal dari Partai Bersatu dan Koalisi Perikatan Nasional

Dalam perjalanan politiknya, Kalam bernaung di Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau BERSATU. Partai tersebut merupakan bagian dari koalisi Perikatan Nasional, salah satu kekuatan politik di Malaysia yang berada di luar pemerintahan federal.

Sebagai anggota parlemen, Kalam memiliki peran menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya sekaligus mengkritisi persoalan kebijakan melalui forum legislatif.