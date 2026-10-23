iPhone Duo Kini Bisa Dipesan di Indonesia, Harga mulai Rp 40 Jutaan

JawaPos.com - Seri ponsel lipat perdana Apple, iPhone Duo, kini bisa dipesan di Indonesia. Pemesanan tersebut bisa dilakukan dengan metode pra-pesan.

Hal ini dikarenakan para distributor produk Apple di Indonesia seperti iBox, Digimap, Erajaya hingga Hello Store milik Blibli telah membuka pra-pemesanan mulai 23 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB.

Mengikuti pra-pemesanan, ketersediaan iPhone Duo dikonfirmasi akan tersedia pada 30 Oktober 2026 seminggu setelah masa pra-pemesanan.

Sementara itu, pada sejumlah website distributor, tampak iPhone Duo ditawarkan dengan dua pilihan warna yakni Star White dan Night Sky.

Melihat spesifikasinya, dari sisi layar, ponsel lipat pertama Apple ini dikabarkan mengusung layar utama berukuran 7,6 inci atau 19,3 cm ketika dibuka. Saat dilipat, perangkat tersebut memiliki layar berukuran 5,4 inci atau 13,72 cm. Kedua layar menggunakan panel OLED dengan refresh rate 120 Hz serta tingkat kecerahan puncak yang diklaim mencapai 3.000 nits.

Pada sektor performa, perangkat ini disebut akan ditenagai chip A20 Pro dengan fabrikasi 2 nm. Sistem operasinya menggunakan iOS 27 yang sudah dilengkapi dengan fitur Apple Intelligence.

Beralih ke fotografi, bagian belakang ponsel ini dilengkapi dua kamera. Konfigurasinya terdiri atas kamera utama beresolusi 48 MP yang didukung optical image stabilization (OIS) serta kamera ultra-wide dengan resolusi 48 MP.