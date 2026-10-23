Apple Uji Face ID untuk iPhone Duo Generasi Kedua, Dipersiapkan Hadir Tahun Depan

JawaPos.com - Apple dikabarkan tengah menguji teknologi Face ID untuk iPhone Duo generasi kedua. Menurut Mark Gurman dari Bloomberg, sejumlah prototipe perangkat tersebut telah dilengkapi teknologi pengenalan wajah yang ditempatkan di balik layar bagian luar.

Seperti dilansir dari MacRumors, dalam episode terbaru siniar Power On, Gurman mengungkapkan bahwa Apple sedang mengembangkan sistem autentikasi wajah untuk perangkat iPhone lipatnya.

Meski perangkat keras tersebut telah diuji, Apple belum memutuskan apakah Face ID akan benar-benar disematkan pada produk final yang diperkirakan meluncur pada musim gugur tahun depan.

Pada iPhone Duo generasi pertama, Apple mengandalkan sensor sidik jari yang terintegrasi dengan tombol samping, seperti pada sejumlah model iPad. Desain perangkat yang tipis menjadi salah satu tantangan bagi Apple untuk menyematkan komponen pendeteksi kedalaman yang dibutuhkan Face ID.