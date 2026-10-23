4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

Ilustrasi seseorang yang memiliki kepribadian introvert (Magnific)
JawaPos.com – Kepribadian introvert tidak semata-mata terbentuk akibat pola asuh atau pengalaman sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan temperamen bawaan sejak lahir.
Terdapat penelitian mengungkapkan bahwa faktor biologis dan lingkungan saling berperan dalam membentuk cara seseorang berinteraksi dengan dunia di sekitarnya.
Berikut 4 faktor yang dapat menjelaskan mengapa seseorang memiliki kecenderungan introvert sejak usia dini, seperti dilansir dari laman Introvert Dear.
1. Faktor Genetik yang Diwariskan Sejak Lahir
Genetika berperan dalam membentuk kecenderungan introver atau ekstrover melalui karakteristik biologis yang diwariskan dari orang tua. Perbedaan genetik dapat memengaruhi temperamen dan cara seseorang merespons rangsangan sosial sejak masa awal kehidupan.
Meskipun demikian, faktor genetik tidak sepenuhnya menentukan kepribadian seseorang karena perkembangan individu juga dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan.
2. Perbedaan Kimia Otak dan Respons Terhadap Rangsangan
Neurotransmiter, seperti dopamin, berperan dalam mengatur berbagai fungsi otak, termasuk motivasi dan respons terhadap rangsangan. Perbedaan cara seseorang merespons rangsangan dapat berkaitan dengan tingkat kenyamanan mereka dalam menghadapi aktivitas sosial yang ramai atau penuh stimulasi.
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Jawa Pos
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