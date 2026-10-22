Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

JawaPos.com - Persik Kediri akan menjamu PSS Sleman dalam lanjutan Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kamis (22/10). Macan Putih bertekad bangkit setelah kalah 0-1 dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya.

Persik memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Pelatih Marcos Reina pun menegaskan timnya siap tampil maksimal demi mengamankan tiga poin.

Jadwal padat menjadi tantangan tersendiri bagi kedua tim. Persik dan PSS sama-sama melakoni pertandingan tandang pada Minggu (18/10). Persik kalah dari Persib, sedangkan PSS Sleman bermain imbang 2-2 melawan Persebaya Surabaya.

"Saya kira semua tim harus siap menjalankan jadwal padat ini. Kami harus tampil maksimal jika ingin menang, begitu pula PSS Sleman. Kami akan memaksimalkan dukungan penonton untuk meraih hasil terbaik," kata Reina, dikutip dari laman resmi I.League, Kamis.

Pelatih asal Spanyol tersebut menyadari pentingnya menjaga kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal kompetisi. Persik berupaya memaksimalkan waktu pemulihan agar para pemain tetap bisa tampil optimal.

"Dengan kondisi jadwal padat, kami harus pintar melakukan pemulihan. Kami berusaha menjaga situasi ruang ganti terasa nyaman bagi pemain. Kami mengutamakan faktor humanisme kepada pemain. Penanganan fisik yang tepat akan membuat performa tim tetap terjaga," tutur Reina.

Persik Kediri Bidik Tiga Poin Reina memastikan Persik tetap mengandalkan karakter permainan agresif saat menghadapi PSS Sleman. Dia juga menilai kerja sama antarpemain semakin baik, sehingga timnya memiliki modal untuk kembali meraih hasil positif.

"Kami akan bermain dengan karakter tim ini. Chemistry para pemain sudah terjalin bagus. Kami hampir mendapatkan poin saat melawan Persib Bandung. Game plan itu juga tetap kami terapkan lawan PSS Sleman nanti," ujar Reina.

Persik saat ini menempati peringkat kesembilan klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin. Sementara itu, PSS Sleman berada di posisi ke-15 dengan empat poin.