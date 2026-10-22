Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

Kairat Almaty menjamu Panathinaikos pada matchday kedua UEFA Conference League 2026/2027. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan besar di kompetisi domestik sebelum pertandingan ini. (Dok. Kairat)
JawaPos.com - FC Kairat Almaty akan menjamu Panathinaikos FC dalam lanjutan matchday kedua fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di Central Stadium, Almaty, Kazakhstan, Kamis (22/10/2026) pukul 21.30 WIB.
Kedua tim datang dengan modal kemenangan meyakinkan di kompetisi domestik. Kairat menang 5-0 atas Irtysh, sedangkan Panathinaikos mengalahkan Asteras Tripolis dengan skor 5-1. Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi kedua klub menjelang duel di Kazakhstan.
Meski demikian, catatan mereka pada laga pembuka fase liga berbeda. Kairat bermain imbang 1-1 saat menghadapi Riga, sementara Panathinaikos meraih kemenangan 2-1 atas Borac.
Hasil itu membuat Panathinaikos memiliki modal lebih baik di kompetisi Eropa. Wakil Yunani tersebut berpeluang memburu tiga poin untuk menjaga posisi di klasemen fase liga.
Namun, Kairat tidak bisa dipandang sebelah mata. Bermain di hadapan pendukung sendiri dapat menjadi keuntungan bagi tim asuhan Rafael Urazbakhtin untuk memberikan perlawanan kepada tim tamu.
Kemenangan 5-0 atas Irtysh menunjukkan bahwa Kairat mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Marc Gual dan Edmilson Santos menjadi bagian penting dalam kemenangan tersebut.
Keduanya berpotensi kembali menjadi ancaman bagi pertahanan Panathinaikos. Kairat bisa memanfaatkan kecepatan pemain depan serta dukungan dari lini tengah untuk membangun serangan.
Meski demikian, Kairat perlu menjaga konsentrasi ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas pemain dan pengalaman di kompetisi Eropa. Kesalahan di lini belakang dapat memberikan kesempatan bagi Panathinaikos untuk mengambil kendali pertandingan.
Kairat juga perlu memperbaiki efektivitas permainan setelah hanya bermain imbang melawan Riga pada pertandingan pembuka. Dukungan suporter di Almaty diharapkan mampu membantu mereka tampil lebih percaya diri.
Panathinaikos datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Asteras Tripolis 5-1 di Liga Yunani. Sebelumnya, mereka juga meraih kemenangan 2-1 atas Borac pada laga pembuka Conference League.
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Jawa Pos
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