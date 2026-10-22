Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Bayer Leverkusen memburu kemenangan kedua di Liga Europa 2026/2027 ketika menghadapi Lech Poznan di Stadion Poznan, Polandia. Die Werkself diunggulkan berkat performa impresif dalam lima pertandingan terakhir. (Leverkusen)
JawaPos.com - Bayer Leverkusen berpeluang melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas OFI Crete pada matchday ketiga fase liga UEFA Europa League 2026/2027.
Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Pankritio, Kamis (22/10/2026), ini menjadi kesempatan bagi Die Werkself untuk menjaga rekor sempurna di kompetisi Eropa.
Leverkusen datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi. Sebaliknya, OFI Crete justru sedang mengalami penurunan performa setelah menelan tiga kekalahan berturut-turut.
Perbedaan kondisi kedua tim membuat Leverkusen lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin. Meski begitu, tim asal Jerman tersebut tetap perlu mewaspadai kekuatan OFI ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.
Leverkusen telah mengamankan dua kemenangan dari dua pertandingan awal Liga Europa tanpa kebobolan. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Carles Martinez yang ingin mempertahankan posisi di papan atas klasemen fase liga.
Di sisi lain, OFI Crete masih berusaha keluar dari periode sulit. Klub asal Yunani itu sebenarnya sempat menunjukkan performa menjanjikan sebelum jeda internasional, tetapi hasil pertandingan setelahnya justru berjalan kurang sesuai harapan.
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OFI sempat mencatatkan empat kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 2-0 atas Hoffenheim di Liga Europa. Hasil tersebut membuat mereka melewati lima pertandingan tanpa kekalahan.
Namun, momentum positif itu tidak bertahan lama. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Asteras Tripolis, OFI mengalami tiga kekalahan beruntun.
Mereka lebih dahulu kalah 0-3 dari AEK Athens. Setelah itu, OFI menyerah 1-2 ketika menghadapi Rennes di Liga Europa, sebelum kembali menelan kekalahan 3-4 dari Kalamata dalam kompetisi domestik.
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