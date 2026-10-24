Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Minggu, 25 Oktober 2026 | 04.00 WIB

Samsung W27 Tantang iPhone Duo, HP Lipat Mewah dengan Layar 8 Inci

Ilustrasi ponsel lipat. (Gizchina) - Image

Ilustrasi ponsel lipat. (Gizchina)

JawaPos.com - Samsung tengah mempersiapkan peluncuran ponsel lipat mewah terbarunya di Tiongkok, yang diyakini oleh banyak pihak bakal menjadi pesaing iPhone Duo.

Ponsel ini akan diberi nama Samsung W27 dan direncanakan debut pada 29 Oktober mendatang. Sekilas, W27 tampak seperti versi premium dari Galaxy Z Fold8 Ultra.

Ponsel ini hadir dengan sentuhan akhir berwarna biru tua, aksen emas di sekeliling bingkai dan modul kamera, serta logo seri W berwarna emas di bagian belakang. 

Meski mengusung desain baru, ponsel ini diperkirakan akan menggunakan perangkat keras yang sama dengan ponsel lipat unggulan Samsung untuk pasar global.

Seperti dilansir dari Gizchina, seri W dari Samsung menghadirkan versi yang lebih eksklusif dari ponsel lipat mereka.

Model-model ini dipasarkan di Tiongkok melalui operator China Telecom dan sering kali menampilkan sentuhan akhir yang lebih premium, kapasitas memori lebih besar, serta paket penjualan yang lebih lengkap.

Model terbaru, W27, akan mengikuti strategi serupa. Bodi berwarna biru tua dengan detail emas memberikan tampilan yang berbeda dibandingkan dengan Fold8 Ultra standar, sementara konfigurasi tiga kamera belakangnya tampak sama.

Sementara itu, model sebelumnya, W26, berbasis pada Galaxy Z Fold7. Perangkat tersebut hadir dalam pilihan warna merah dan hitam, keduanya dengan aksen emas, serta dilengkapi fitur panggilan dan pesan satelit melalui sistem Tiantong milik Tiongkok.

W26 dibanderol mulai dari CNY 16.999 (sekitar Rp 46,1 juta) untuk model 512 GB, sementara versi 1 TB dijual seharga CNY 18.999 (sekitar Rp 51,5 juta).

Sementara itu, hingga saat ini Samsung belum mengungkapkan harga untuk seri W27 yang akan diluncurkan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Fitur yang Membuat Samsung Galaxy S26 FE Menarik di Kelasnya - Image
Gadget

3 Fitur yang Membuat Samsung Galaxy S26 FE Menarik di Kelasnya

Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.12 WIB

Pasar Smartphone Terpuruk ke Level Terendah dalam 14 Tahun, Samsung dan Apple Kuasai Pasar - Image
Gadget

Pasar Smartphone Terpuruk ke Level Terendah dalam 14 Tahun, Samsung dan Apple Kuasai Pasar

Kamis, 15 Oktober 2026 | 19.09 WIB

Samsung Health Punya Fitur Baru, Bisa Pantau Tidur dan Impor Rute Lari dari Strava - Image
Teknologi

Samsung Health Punya Fitur Baru, Bisa Pantau Tidur dan Impor Rute Lari dari Strava

Kamis, 15 Oktober 2026 | 01.44 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore