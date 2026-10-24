Samsung W27 Tantang iPhone Duo, HP Lipat Mewah dengan Layar 8 Inci

JawaPos.com - Samsung tengah mempersiapkan peluncuran ponsel lipat mewah terbarunya di Tiongkok, yang diyakini oleh banyak pihak bakal menjadi pesaing iPhone Duo.

Ponsel ini akan diberi nama Samsung W27 dan direncanakan debut pada 29 Oktober mendatang. Sekilas, W27 tampak seperti versi premium dari Galaxy Z Fold8 Ultra.

Ponsel ini hadir dengan sentuhan akhir berwarna biru tua, aksen emas di sekeliling bingkai dan modul kamera, serta logo seri W berwarna emas di bagian belakang.

Meski mengusung desain baru, ponsel ini diperkirakan akan menggunakan perangkat keras yang sama dengan ponsel lipat unggulan Samsung untuk pasar global.

Seperti dilansir dari Gizchina, seri W dari Samsung menghadirkan versi yang lebih eksklusif dari ponsel lipat mereka.

Model-model ini dipasarkan di Tiongkok melalui operator China Telecom dan sering kali menampilkan sentuhan akhir yang lebih premium, kapasitas memori lebih besar, serta paket penjualan yang lebih lengkap.

Model terbaru, W27, akan mengikuti strategi serupa. Bodi berwarna biru tua dengan detail emas memberikan tampilan yang berbeda dibandingkan dengan Fold8 Ultra standar, sementara konfigurasi tiga kamera belakangnya tampak sama.

Sementara itu, model sebelumnya, W26, berbasis pada Galaxy Z Fold7. Perangkat tersebut hadir dalam pilihan warna merah dan hitam, keduanya dengan aksen emas, serta dilengkapi fitur panggilan dan pesan satelit melalui sistem Tiantong milik Tiongkok.

W26 dibanderol mulai dari CNY 16.999 (sekitar Rp 46,1 juta) untuk model 512 GB, sementara versi 1 TB dijual seharga CNY 18.999 (sekitar Rp 51,5 juta).