Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

Bournemouth mengantongi dua kemenangan dari dua pertandingan awal Liga Europa 2026/2027. Namun, AC Milan datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun di semua kompetisi. (Bournemouth)
JawaPos.com - Bournemouth akan menghadapi ujian berat saat menjamu AC Milan dalam lanjutan fase liga Liga Europa 2026/2027. Meski berstatus pendatang baru di kompetisi Eropa, The Cherries memiliki peluang untuk memperpanjang tren positif di hadapan pendukung sendiri.
Pertandingan Bournemouth kontra AC Milan akan berlangsung di Vitality Stadium, Inggris, Jumat (23/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Bournemouth mengawali kiprahnya di kompetisi Eropa dengan hasil menjanjikan. Tim asuhan Marco Rose itu menyapu bersih dua pertandingan pertama dengan kemenangan.
The Cherries membuka perjalanan mereka dengan menaklukkan Real Sociedad 2-1. Bournemouth kemudian melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Sturm Graz 3-0 pada pertandingan kandang pertama mereka di kompetisi Eropa.
Hasil tersebut membuat Bournemouth mengoleksi enam poin dari dua pertandingan. Kemenangan atas Sunderland di Liga Inggris pada akhir pekan lalu juga menambah kepercayaan diri mereka menjelang duel melawan wakil Italia tersebut.
Meski demikian, Bournemouth tidak bisa menganggap remeh kekuatan AC Milan. Rossoneri memiliki pengalaman panjang di kompetisi antarklub Eropa dan mulai menunjukkan performa yang lebih meyakinkan.
AC Milan sempat mengawali perjalanan di Liga Europa dengan kekalahan 0-2 dari Benfica. Namun, tim asuhan Ruben Amorim itu bangkit pada pertandingan berikutnya dengan membantai RB Salzburg 4-0.
Milan kemudian melanjutkan momentum positif dengan menundukkan Atalanta 3-2 di Liga Italia. Dua kemenangan beruntun tersebut menjadi modal penting bagi Rossoneri untuk menghadapi Bournemouth.
AC Milan memiliki catatan kurang meyakinkan ketika tampil di Inggris dalam kompetisi Eropa. Rossoneri hanya meraih dua kemenangan dari 22 pertandingan, sementara 13 laga lainnya berakhir dengan kekalahan.
Statistik tersebut bisa menjadi peluang bagi Bournemouth untuk mengamankan hasil positif. Terlebih, The Cherries tampil cukup meyakinkan dalam dua pertandingan awal Liga Europa dan memiliki keuntungan bermain di Vitality Stadium.
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