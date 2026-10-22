Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

Getafe memburu kemenangan perdana di fase liga UEFA Conference League 2026/2027 saat menjamu Lugano. Wakil Swiss itu datang dengan kepercayaan diri setelah menang pada laga pembuka. (Dok. Getafe)
JawaPos.com - Getafe menghadapi tantangan dari Lugano dalam lanjutan fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Coliseum, Jumat dini hari WIB (23/10/2026), dengan waktu kick-off pukul 23.45 WIB pada Kamis malam.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Getafe memburu kemenangan perdana di fase liga. Namun, tim asal Spanyol itu perlu mewaspadai performa Lugano yang menunjukkan tren positif.
Getafe mengawali fase liga dengan hasil imbang 1-1 melawan Universitatea Craiova. Hasil tersebut membuat mereka harus berusaha lebih keras untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.
Situasi Getafe juga belum sepenuhnya meyakinkan di kompetisi domestik. Pada pertandingan terakhir La Liga, mereka bermain imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano. Hasil itu menunjukkan bahwa Getafe masih perlu meningkatkan efektivitas permainan, terutama dalam memaksimalkan peluang.
Meski demikian, pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan dukungan suporter bisa menjadi modal penting bagi skuad asuhan Jose Bordalas. Borja Mayoral juga berpeluang menjadi salah satu opsi di lini depan untuk membantu membongkar pertahanan lawan.
Di sisi lain, Lugano memiliki modal berharga setelah mengalahkan Crvena Zvezda dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama fase liga. Kemenangan tersebut menjadi dorongan bagi wakil Swiss itu menjelang lawatan ke Spanyol.
Lugano juga menunjukkan hasil positif di kompetisi domestik. Mereka menang 4-0 atas Luzern pada 10 Oktober 2026 dan memiliki sejumlah hasil meyakinkan dalam beberapa pertandingan sebelumnya.
Catatan tersebut membuat Lugano berpotensi merepotkan Getafe, meski harus bermain di kandang lawan. Mereka bisa memanfaatkan kecepatan transisi dan pergerakan pemain depan untuk mencari celah di pertahanan tuan rumah.
Getafe perlu menjaga organisasi lini belakang agar tidak memberi ruang bagi Lugano untuk melancarkan serangan cepat. Konsentrasi sepanjang pertandingan juga akan menjadi faktor penting bagi kedua tim.
Getafe diperkirakan mengandalkan permainan yang mengutamakan kedisiplinan dan duel fisik. Dalam pertandingan terakhir melawan Rayo Vallecano, mereka menggunakan formasi 4-4-2. Skema serupa berpeluang kembali digunakan untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan.
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