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Nanda Prayoga
Jumat, 2 Oktober 2026 | 02.07 WIB

Apple Dikabarkan Rilis HomePod dengan Layar 13 Oktober, Bawa Fitur AI Siri

Konsep render Homepod dengan layar Apple. (GSM Arena) - Image

Konsep render Homepod dengan layar Apple. (GSM Arena)

JawaPos.com - Apple dikabarkan bakal meluncurkan perangkat HomePod dengan layar yang selama ini ramai dirumorkan pada 13 Oktober mendatang.

Perangkat yang terkadang disebut sebagai HomePad itu disebut akan menjadi bagian penting dari strategi Apple dalam mengembangkan ekosistem rumah pintar, yang dilengkapi fitur kecerdasan buatan (AI) Siri.

Seperti dilansir dari GSM Arena, kabar tersebut disampaikan Mark Gurman dari Bloomberg.

Menurut laporan tersebut, perangkat dengan kode nama J490 itu akan menjadi "pusat" strategi Apple untuk ekosistem rumah pintar.

Peluncuran perangkat tersebut juga disebut akan bersamaan dengan pembaruan HomePod mini dan Apple TV 4K.

Kedua produk tersebut telah cukup lama dinantikan karena generasi sebelumnya masing-masing diperkenalkan pada 2020 dan 2022.

HomePad, atau nama resmi yang nantinya digunakan Apple, dikabarkan akan mengusung layar berukuran sekitar 6 inci.

Perangkat fleksibel ini dapat dipasang di dinding maupun ditempatkan di atas meja.

Dari sisi desain, perangkat tersebut disebut memiliki ketebalan yang "setara iPhone" dengan bezel layar yang menyerupai model iPad lama.

HomePad juga akan memiliki dudukan logam berbentuk bulat yang menampung speaker dan mikrofon, sekaligus menjadi penopang layar.

Editor: Bayu Putra
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