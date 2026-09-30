Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

Azerbaijan diprediksi menang 2-1 atas Liechtenstein pada UEFA Nations League 2026/2027. (Timnas Azerbaijan)
JawaPos.com — Azerbaijan diprediksi menang 2-1 atas Liechtenstein dalam laga UEFA Nations League 2026/2027 di League D Grup 2, Kamis (1/10/2026) pukul 23.00 WIB. Hasil tersebut berpotensi penting bagi Azerbaijan untuk menjaga peluang promosi setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Lithuania.
Azerbaijan mengawali perjalanan di League D dengan hasil seri 1-1 kontra Lithuania pada 27 September. Sementara itu, Liechtenstein datang dengan modal kekalahan 0-2 dari Lithuania pada laga pembuka.
Azerbaijan memiliki catatan pertemuan lebih baik ketika berhadapan dengan Liechtenstein. Dari lima duel sebelumnya, Azerbaijan meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan hanya sekali kalah.
Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada Februari 2013 dalam laga uji coba internasional. Azerbaijan berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0, sedangkan Liechtenstein terakhir kali mengalahkan Azerbaijan pada Oktober 1998 dengan skor 2-1 dalam kualifikasi Piala Eropa.
Azerbaijan juga tercatat memenangkan tiga dari empat pertemuan terakhir melawan Liechtenstein. Rekor tersebut menjadi modal tersendiri bagi tim asuhan Aykhan Abbasov untuk kembali mengamankan hasil positif di pertandingan kali ini.
Laga kontra Liechtenstein menjadi pertandingan kedua Azerbaijan di League D Grup 2 pada periode internasional kali ini. Setelah itu, mereka masih akan menghadapi Lithuania untuk menyelesaikan rangkaian pertandingan sebelum jeda internasional berakhir.
Liechtenstein menghadapi Azerbaijan dengan tren hasil yang kurang menguntungkan. Selain kalah 0-2 dari Lithuania pada pertandingan pembuka Nations League, mereka juga tumbang dengan skor 0-2 saat menjalani laga persahabatan melawan Malta tiga hari kemudian.
Secara keseluruhan, Liechtenstein mencatat enam pertandingan terakhir dengan hasil satu kemenangan dan lima kekalahan. Di UEFA Nations League, perjalanan mereka juga belum menunjukkan catatan positif dengan hanya dua kemenangan dari 21 pertandingan sejak kompetisi tersebut digelar.
Sebanyak 14 pertandingan Nations League berakhir dengan kekalahan bagi Liechtenstein. Tim berjuluk Blue-Reds itu juga sudah bermain di League D sejak Nations League pertama kali digelar.
Menariknya, League D akan dihapus mulai edisi 2028/29. Kondisi tersebut membuat seluruh tim di League D, termasuk Azerbaijan, Liechtenstein, dan Lithuania, akan mendapatkan tiket promosi ke League C untuk edisi berikutnya.
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