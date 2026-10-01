Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

JawaPos.com - Israel dan Kosovo sama-sama memburu kebangkitan saat bertemu pada lanjutan UEFA Nations League di Debrecen, Hungaria, Jumat (2/10/2026) pukul 01.45 WIB.
Israel datang setelah kalah dari Republik Irlandia dan Austria, sedangkan Kosovo menelan kekalahan 1-3 dari Austria, tetapi Dardanët punya modal positif setelah meraih promosi ke League B.
Israel sedang berada dalam periode sulit setelah menelan dua kekalahan pada dua pertandingan awal League B Grup 3 UEFA Nations League.
Tim asuhan Ran Ben Shimon sebelumnya kalah 1-3 dari Austria di Linz, kemudian kembali tumbang ketika menghadapi Republik Irlandia di Debrecen.
Kekalahan dari Irlandia terasa lebih menyakitkan karena Israel sudah tertinggal tiga gol hanya dalam 25 menit pertama.
Bermain sebagai tuan rumah secara administratif di venue netral, Sky Blue and Whites gagal memberikan respons setelah awal pertandingan yang buruk.
Hasil tersebut memperpanjang catatan buruk Israel dalam enam pertandingan kompetitif terakhir.
Mereka kalah dalam lima pertandingan dari periode tersebut, sementara posisi Israel kini berada di peringkat ke-76 ranking FIFA terbaru.
Situasi semakin berat karena Israel juga gagal lolos ke Piala Dunia setelah finis di belakang Norwegia dan Italia pada fase kualifikasi.
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