Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

Troy Parrott menjadi salah satu pemain yang diharapkan kembali menjadi ancaman saat Irlandia menjamu Austria di Aviva Stadium. (Instagram @troyparrott9)
JawaPos.com — Republik Irlandia akan menjamu Austria di Aviva Stadium, Dublin, Jumat (2/10/2026) pukul 01.45 WIB, dalam lanjutan Liga Nations UEFA League B Grup 3, dengan kedua tim sama-sama membawa kemenangan dari laga sebelumnya.
Austria datang sebagai pemuncak klasemen setelah dua kemenangan beruntun, sedangkan Irlandia ingin mempertahankan rekor kandang positif sekaligus mengejar poin penting di Grup 3.
Irlandia akhirnya mendapatkan kemenangan perdana di Grup 3 setelah mengalahkan Israel 3-0 dalam pertandingan yang digelar di tempat netral di Hungaria.
Kemenangan tersebut menjadi respons penting setelah mereka mengawali kompetisi dengan kekalahan dari Kosovo dan hanya mampu mencatat satu tembakan tepat sasaran.
Tiga gol pada babak pertama menunjukkan peningkatan signifikan dalam permainan tim asuhan Heimir Hallgrimsson.
Troy Parrott menjadi sorotan utama setelah mencetak gol ketujuhnya dalam lima pertandingan kompetitif, sekaligus melanjutkan performa produktifnya bersama tim nasional.
Hasil tersebut juga memberikan modal penting bagi Irlandia sebelum kembali bermain di Aviva Stadium.
Dalam delapan pertandingan kandang terakhir, mereka mencatat lima kemenangan dan tiga hasil imbang, termasuk kemenangan 2-0 atas Portugal dalam kualifikasi Piala Dunia.
Pertahanan Irlandia juga sedang menunjukkan perkembangan positif di hadapan pendukung sendiri.
Mereka berhasil mencatat clean sheet dalam empat pertandingan kandang terakhir, sehingga Austria diperkirakan tidak akan mendapatkan pertandingan mudah meski memiliki catatan pertemuan yang lebih baik.
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Jawa Pos
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