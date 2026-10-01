Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

JawaPos.com — Wales diprediksi kembali menelan kekalahan saat menjamu Norwegia pada matchday ketiga UEFA Nations League 2026/2027 di Cardiff, Jumat (2/10/2026) pukul 01.45 WIB, setelah kalah dalam dua laga awal Grup 4 League A, sedangkan Norwegia datang dengan tiga poin dan Erling Haaland sebagai ancaman utama.

Wales mengawali perjalanan di League A dengan hasil yang kurang sesuai harapan. Tim asuhan Craig Bellamy kalah 0-1 dari Portugal pada 24 September sebelum kembali tumbang 0-2 saat menghadapi Denmark.

Dua kekalahan tersebut membuat Wales berada di dasar klasemen Grup 4 League A dengan koleksi nol poin. Laga melawan Norwegia menjadi kesempatan bagi The Dragons untuk membuka keran poin sebelum kembali menghadapi Denmark pada Minggu malam.

Wales Berusaha Bangkit dari Dua Kekalahan Wales harus segera menemukan solusi setelah gagal mencetak gol dalam dua pertandingan pertama UEFA Nations League 2026/2027. Kekalahan 0-1 dari Portugal kemudian disusul kekalahan 0-2 dari Denmark sehingga Wales belum mampu mengoleksi satu pun poin.

Situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi Bellamy. Wales baru saja promosi dari League B pada edisi 2024/2025 dan langsung harus menghadapi persaingan dengan tim-tim kuat di League A.

Rekor pertemuan sebenarnya memberikan sedikit modal positif bagi Wales. Dari 11 pertemuan melawan Norwegia, Wales mencatat tiga kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan.

Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada November 2011 dalam pertandingan persahabatan. Wales ketika itu menang telak 4-1, sekaligus mencatat kemenangan kedua secara beruntun atas Norwegia setelah sebelumnya juga meraih hasil positif.

Namun, duel kompetitif terakhir justru menjadi milik Norwegia. The Vikings mengalahkan Wales dengan skor 3-2 pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia September 2001.

Norwegia Punya Haaland sebagai Ancaman Utama Norwegia membawa modal tiga poin dari dua pertandingan awal UEFA Nations League 2026/2027. Mereka mengawali kompetisi dengan kemenangan 3-2 atas Denmark sebelum kalah 1-2 dari Portugal pada pertandingan berikutnya.