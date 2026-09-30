Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Al Ghazali dan Alyssa Daguise bersama wajah buah hati mereka, Baby Soso. (Instagram: alyssadaguise)

JawaPos.com - Wajah putri Alyssa Daguise dan Al Ghazali, Soleil Zephora Ghazali atau Baby Soso, secara tak sengaja terekspos ke publik melalui vlog Maia Estianty. Peristiwa tersebut membuat Alyssa dan Al Ghazali mengambil keputusan baru terkait kemunculan putri mereka di konten milik ibunda.

Selama ini, Alyssa dan Al Ghazali memang sepakat untuk tidak memperlihatkan wajah Baby Soso ke publik. Sejak lahir pada Mei 2026, wajah putri mereka selalu ditutupi ketika muncul dalam unggahan di media sosial.

Namun, wajah Baby Soso kemudian terlihat dalam salah satu vlog Maia Estianty. Video tersebut memang telah dihapus dari kanal Maia, tetapi potongan yang menampilkan wajah Baby Soso sudah beredar di sejumlah platform media sosial.

Kondisi itu membuat Alyssa merasa sedih. Ia bahkan meminta bantuan warganet untuk melaporkan maupun memberi informasi apabila masih menemukan konten lain yang memperlihatkan wajah putrinya.

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"Terima kasih banyak untuk semua yang bantu report dan kasih info-info ke kita. Aku dan Al Ghazali sadar kalau situasinya sudah di luar kendali kita. We'll move on and learn from this," tulis Alyssa melalui broadcast channel Instagram pribadinya.

Alyssa kemudian mengungkapkan langkah yang akan dilakukan bersama Al Ghazali setelah kejadian tersebut. Dia memastikan anaknya tidak kan pernah terekspos ke publik sampai si kecil bisa ambil keputusan sendiri apakah ia mau terekspos ke publik atau tidak.

"Ke depannya Soso tidak akan muncul di vlog siapa pun lagi selain platform kita sendiri yang memang kita bisa kontrol," tegas Alyssa.