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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.48 WIB

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

Bek timnas Portugal Ruben Dias. (Dok. Ruben Dias) - Image

Bek timnas Portugal Ruben Dias. (Dok. Ruben Dias)

JawaPos.com - Tim nasional Portugal bertamu ke kandang tim nasional Denmark di laga UEFA Nations League. Duel kedua tim tersebut bakal berlangsung di Stadion Parken, Jumat (2/9) pukul 01.45 WIB.

Melawan Denmark dianggap sebagai pertandingan sulit bagi Ruben Dias dan skuad timnas Portugal. Ia menilai tim tuan rumah punya serangan berbahaya.

Untuk itu, Ruben Dias memastikan timnas Portugal bakal menampilkan permainan terbaiknya. Bek Manchester City tersebut bertekad membawa pulang kemenangan dari Stadion Parken.

"Pertandingan di sini [di Nations League] benar-benar tidak mudah. ​​Denmark adalah tim yang sangat efisien, lengkap, dan berbahaya, dan karena kejadian baru-baru ini dan sejarah mereka, kami tahu bahwa hanya versi terbaik kami yang dapat menang," kata Ruben Dias yang dikutip laman resmi UEFA, Kamis (1/10).

"Kami ingin tampil kuat dan benar-benar menikmati pertandingan. Merupakan suatu kehormatan besar untuk bermain bagi tim nasional. Kami ingin melakukannya dengan senyum di wajah dan menang," tambah pemain yang jadi kapten saat melawan Norwegia itu.

Kedatangan Jorge Jesus sebagai pelatih baru membawa dampak positif bagi timnas Portugal. Sang pelatih juga selalu menerapkan pertahanan yang kuat agar bisa meraih kemenangan.

"Banyak yang telah berubah. Saya pikir ini akan menjadi langkah besar pertama menuju pencapaian apa yang kita inginkan. Seperti yang dikatakan pelatih, sebuah tim lebih dekat dengan kemenangan jika mereka bertahan dengan baik. Kami sangat percaya pada hal itu. Sedikit demi sedikit, ide-ide pelatih akan tercermin di lapangan," pungkas Ruben Dias.

Prediksi susunan pemain Denmark vs Portugal

Denmark diprediksi menurunkan beberapa pemain andalannya untuk melawan Portugal. Gelandang berpengalaman, Pierre-Emile Hojbjerg bakal mengatur tempo permainan dengan mengharapkan ketajaman Rasmus Hojlund di lini depan.

Sementara di sisi Portugal, Ruben Dias bakal memimpin lini belakang agar tetap tampil tangguh. Melansir Sports Mole, sang pengatur permainan, Bruno Fernandes diprediksi akan kembali bermain sebagai starter.

Editor: Banu Adikara
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