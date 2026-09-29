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Abdul Rahman
Selasa, 29 September 2026 | 13.41 WIB

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

Azriel Hermansyah. (istimewa) - Image

Azriel Hermansyah. (istimewa)

JawaPos.com - Ashanty menegaskan bahwa kondisi hubungannya dengan Azriel Hermansyah berjalan baik di tengah kabar tak sedap beredar yang menyebut sang putra telah diusirnya dari rumah.

Alih-alih membenarkan isu tersebut, Ashanty justru mempertanyakan alasan kabar itu bisa dipercaya begitu saja.

Menurut wanita lulusan Universitas Paramadina itu, informasi mengenai hubungan keluarganya seharusnya tidak langsung diterima mentah-mentah tanpa mengetahui fakta sebenarnya.

“Masak sekelas kalian percaya berita begitu sih? Sedih deh,” keluh Ashanty.

Ashanty kemudian memberikan penjelasan mengenai kondisi Azriel. Ia memastikan putranya masih tinggal bersamanya, sehingga kabar soal dirinya mengusir Azriel dari rumah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Klarifikasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada persoalan seperti yang digambarkan dalam kabar yang beredar. Ashanty juga menegaskan hubungan dengan anak-anaknya tetap berjalan baik.

“Anak-anakku sangat sangat manis, sangat baik,” tegas Ashanty.

Pernyataan Ashanty tersebut menjadi penjelasan langsung mengenai isu yang menyeret keluarganya.

Ashanty memilih meluruskan kabar tak sedap tersebut dengan menyampaikan kondisi sebenarnya, terutama mengenai keberadaan Azriel yang masih tinggal bersamanya.

Editor: Abdul Rahman
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