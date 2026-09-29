Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

Azriel Hermansyah. (istimewa)
JawaPos.com - Ashanty menegaskan bahwa kondisi hubungannya dengan Azriel Hermansyah berjalan baik di tengah kabar tak sedap beredar yang menyebut sang putra telah diusirnya dari rumah.
Alih-alih membenarkan isu tersebut, Ashanty justru mempertanyakan alasan kabar itu bisa dipercaya begitu saja.
Menurut wanita lulusan Universitas Paramadina itu, informasi mengenai hubungan keluarganya seharusnya tidak langsung diterima mentah-mentah tanpa mengetahui fakta sebenarnya.
“Masak sekelas kalian percaya berita begitu sih? Sedih deh,” keluh Ashanty.
Ashanty kemudian memberikan penjelasan mengenai kondisi Azriel. Ia memastikan putranya masih tinggal bersamanya, sehingga kabar soal dirinya mengusir Azriel dari rumah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Klarifikasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada persoalan seperti yang digambarkan dalam kabar yang beredar. Ashanty juga menegaskan hubungan dengan anak-anaknya tetap berjalan baik.
“Anak-anakku sangat sangat manis, sangat baik,” tegas Ashanty.
Pernyataan Ashanty tersebut menjadi penjelasan langsung mengenai isu yang menyeret keluarganya.
Ashanty memilih meluruskan kabar tak sedap tersebut dengan menyampaikan kondisi sebenarnya, terutama mengenai keberadaan Azriel yang masih tinggal bersamanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022