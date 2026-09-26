Tak Perlu Cepat Ganti HP, Samsung Galaxy A08 Dijanjikan Bisa Dipakai hingga 6 Tahun

JawaPos.com - Samsung Galaxy A08 resmi diperkenalkan di Indonesia dengan fokus penggunaan jangka panjang. Selain baterai 6.000 mAh dan chipset Helio G99+, smartphone ini mendapat dukungan hingga enam generasi pembaruan sistem operasi dan enam tahun pembaruan keamanan.

Dukungan software tersebut menjadi salah satu hal yang menarik di tengah kondisi konsumen yang semakin mempertimbangkan usia pakai sebelum membeli smartphone baru. Dengan perangkat yang tetap mendapatkan pembaruan dalam waktu panjang, pengguna tidak harus terburu-buru mengganti ponsel hanya karena dukungan perangkat lunaknya berakhir.

Samsung Galaxy A08 juga membawa sejumlah fitur yang ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari kemampuan multitasking, fitur berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga perlindungan terhadap debu dan cipratan air.

Samsung Electronics Indonesia memperkenalkan Galaxy A08 sebagai perangkat yang dirancang untuk menemani penggunaan dalam jangka panjang.

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“Kami memahami bahwa nilai smartphone saat ini bergantung pada seberapa banyak yang bisa dilakukan pengguna dengan perangkat tersebut dan seberapa lama perangkat itu dapat diandalkan. Karena itu, Galaxy A08 dirancang untuk memberikan pengalaman sepanjang hari yang nyaman dan praktis untuk jangka panjang bertahun-tahun ke depan,” ujar Annisa Maulina, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia di Jakarta, Jumat (25/9).

Usia Pakai Smartphone Jadi Pertimbangan Salah satu persoalan ketika membeli smartphone bukan hanya kemampuan perangkat saat pertama digunakan, tetapi juga seberapa lama perangkat tersebut masih relevan.

Kebutuhan pengguna bisa berubah dalam beberapa tahun. Aplikasi semakin berat, sistem operasi terus berkembang, sementara aspek keamanan juga menjadi semakin penting untuk perangkat yang menyimpan berbagai data pribadi.

Dalam konteks tersebut, dukungan pembaruan software hingga enam tahun dapat memperpanjang masa penggunaan perangkat. Pengguna memiliki lebih banyak waktu untuk mempertahankan smartphone yang sama sebelum mempertimbangkan penggantian.