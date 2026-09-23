Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 23 September 2026 | 22.04 WIB

Samsung Galaxy S26 FE Jadi Jalan Masuk Pengguna Galaxy A ke Kelas Flagship

Perangkat Samsung Galaxy S26 FE. (Rian Alfianto/JawaPos.com)

JawaPos.com - Samsung Galaxy S26 FE hadir sebagai salah satu jalur bagi pengguna Galaxy A yang ingin merasakan pengalaman khas Galaxy S. Di Indonesia, perangkat ini dibanderol mulai Rp 10.999.000 untuk varian 8 GB/128 GB, tetapi selama periode promo harga efektifnya bisa berada di kisaran Rp 9 jutaan.

JawaPos.com sudah mencoba Galaxy S26 FE secara langsung. Dalam penggunaan singkat, beberapa karakter flagship cukup terasa, terutama dari layar 120Hz, kamera telefoto, performa Exynos 2500, hingga integrasi Galaxy AI.

Posisi ini menarik karena lini Fan Edition memang tidak sekadar menjadi versi yang lebih murah. Samsung menempatkan FE sebagai jembatan bagi pengguna yang ingin berpindah dari Galaxy A menuju Galaxy S.

Lebih dari 40 Persen Pengguna Sebelumnya dari Galaxy A

Samsung menyebut lebih dari 40 persen pengguna Galaxy S25 FE sebelumnya merupakan pengguna Galaxy A Series.
Data tersebut memperlihatkan peran FE sebagai perangkat transisi di dalam ekosistem Galaxy. 

Pengguna yang sebelumnya menggunakan Galaxy A dapat berpindah ke pengalaman Galaxy S tanpa harus langsung memilih model flagship dengan harga tertinggi.

Galaxy S26 FE melanjutkan pendekatan tersebut dengan membawa sejumlah fitur yang biasanya menjadi perhatian di kelas flagship.

Ada kamera utama 50 MP dengan OIS, kamera telefoto 3x optical zoom, layar Dynamic AMOLED 2X 120Hz, chipset Exynos 2500, serta fitur Galaxy AI.

RAM 8 GB Tetap di Semua Pilihan

Di tengah meningkatnya biaya komponen memori secara industri, Samsung mempertahankan RAM 8 GB pada seluruh varian Galaxy S26 FE.

Perbedaan utamanya terdapat pada penyimpanan internal.

Editor: Edy Pramana
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
First Impression Samsung Galaxy S26 FE: Baru Pegang Sebentar, Sudah Terasa Bedanya - Image
Gadget

First Impression Samsung Galaxy S26 FE: Baru Pegang Sebentar, Sudah Terasa Bedanya

Jumat, 18 September 2026 | 02.50 WIB

Unboxing Samsung Galaxy S26 FE: Isi Kotak Minimalis, Bodi Makin Tipis, Performa Naik Kelas - Image
Gadget

Unboxing Samsung Galaxy S26 FE: Isi Kotak Minimalis, Bodi Makin Tipis, Performa Naik Kelas

Senin, 14 September 2026 | 14.51 WIB

Harga Samsung Galaxy S26 FE di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Fitur Barunya - Image
Gadget

Harga Samsung Galaxy S26 FE di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Fitur Barunya

Selasa, 8 September 2026 | 01.33 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore