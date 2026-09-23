Samsung Galaxy S26 FE Jadi Jalan Masuk Pengguna Galaxy A ke Kelas Flagship

JawaPos.com - Samsung Galaxy S26 FE hadir sebagai salah satu jalur bagi pengguna Galaxy A yang ingin merasakan pengalaman khas Galaxy S. Di Indonesia, perangkat ini dibanderol mulai Rp 10.999.000 untuk varian 8 GB/128 GB, tetapi selama periode promo harga efektifnya bisa berada di kisaran Rp 9 jutaan.
JawaPos.com sudah mencoba Galaxy S26 FE secara langsung. Dalam penggunaan singkat, beberapa karakter flagship cukup terasa, terutama dari layar 120Hz, kamera telefoto, performa Exynos 2500, hingga integrasi Galaxy AI.
Posisi ini menarik karena lini Fan Edition memang tidak sekadar menjadi versi yang lebih murah. Samsung menempatkan FE sebagai jembatan bagi pengguna yang ingin berpindah dari Galaxy A menuju Galaxy S.
Samsung menyebut lebih dari 40 persen pengguna Galaxy S25 FE sebelumnya merupakan pengguna Galaxy A Series.
Data tersebut memperlihatkan peran FE sebagai perangkat transisi di dalam ekosistem Galaxy.
Pengguna yang sebelumnya menggunakan Galaxy A dapat berpindah ke pengalaman Galaxy S tanpa harus langsung memilih model flagship dengan harga tertinggi.
Galaxy S26 FE melanjutkan pendekatan tersebut dengan membawa sejumlah fitur yang biasanya menjadi perhatian di kelas flagship.
Ada kamera utama 50 MP dengan OIS, kamera telefoto 3x optical zoom, layar Dynamic AMOLED 2X 120Hz, chipset Exynos 2500, serta fitur Galaxy AI.
Di tengah meningkatnya biaya komponen memori secara industri, Samsung mempertahankan RAM 8 GB pada seluruh varian Galaxy S26 FE.
Perbedaan utamanya terdapat pada penyimpanan internal.
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