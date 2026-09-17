First Impression Samsung Galaxy S26 FE: Baru Pegang Sebentar, Sudah Terasa Bedanya

JawaPos.com - Kesan pertama saat menggenggam Samsung Galaxy S26 FE adalah bodinya yang terasa ramping. Dengan ketebalan 7,4 mm, ponsel ini tidak memberikan kesan sebagai perangkat Fan Edition yang 'lebih murah', terutama ketika material kaca dan bingkai aluminiumnya mulai terasa di tangan.

JawaPos.com berkesempatan melakukan hands on singkat terhadap Galaxy S26 FE setelah smartphone ini resmi meluncur di Indonesia. Belum sampai tahap pengujian mendalam, tetapi beberapa hal sudah cukup terasa sejak perangkat dinyalakan, mulai dari layar 120Hz yang responsif, desain yang lebih segar, sampai performa Exynos 2500 yang menjadi salah satu perubahan penting generasi ini.

Samsung memang membawa Galaxy S26 FE sebagai alternatif bagi pengguna yang ingin merasakan sejumlah fitur khas lini flagship tanpa harus naik ke model Galaxy S paling tinggi. Dari pemakaian singkat, formula tersebut mulai terlihat.

Hal Pertama yang Terasa: Bodinya Makin Enak Digenggam Galaxy S26 FE memiliki layar berukuran 6,7 inci. Ukurannya memang tergolong besar, tetapi bodinya yang hanya 7,4 mm membuat perangkat tidak terasa terlalu tebal ketika digenggam.

Bagian belakang menggunakan Corning Gorilla Glass Victus+, dipadukan dengan frame aluminium. Kombinasi tersebut memberikan kesan kokoh sekaligus tetap terlihat premium.

Pilihan warnanya juga cukup menarik. Ada Pistachio, Blueberry, dan Graphite.

Pistachio memberikan karakter yang lebih playful dengan warna hijau pastel, sedangkan Blueberry tampil lebih kalem. Graphite menjadi pilihan paling aman untuk pengguna yang tidak ingin terlalu menarik perhatian.

Dari ketiganya, karakter warna pada Galaxy S26 FE terasa cukup berbeda dari pendekatan flagship yang biasanya bermain aman.

Layar 120Hz Langsung Terasa Begitu masuk ke antarmuka, salah satu hal yang langsung terasa adalah refresh rate 120Hz.

Perpindahan antar-menu, scrolling, dan membuka aplikasi terasa mulus. Ini memang bukan fitur baru di kelas smartphone premium, tetapi pada Galaxy S26 FE, layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,7 inci tersebut memberikan pengalaman visual yang cukup menyenangkan sejak awal.