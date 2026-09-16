6 Trik Ampuh Bikin Layar HP Android Kembali Sensitif Tanpa Ribet

JawaPos.com - Layar HP Android tidak bisa disentuh menjadi salah satu masalah yang cukup mengganggu. Kondisi ini membuat pengguna kesulitan membuka aplikasi, membalas pesan, hingga mengakses berbagai menu di dalam perangkat.

Masalah tersebut bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari layar yang kotor atau basah, tempered glass bermasalah, hingga gangguan pada sistem.

Sebelum membawa HP ke service center, kamu bisa mencoba 7 cara berikut untuk mengatasi layar Android yang tidak responsif!

1. Bersihkan Layar HP

Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah memastikan permukaan layar dalam kondisi bersih dan kering. Debu, minyak, keringat, atau air yang menempel pada layar dapat membuat respons terhadap sentuhan terganggu.

Gunakan kain lembut dan kering untuk membersihkan seluruh permukaan layar. Setelah itu, coba gunakan kembali touchscreen untuk memastikan apakah masalah sudah teratasi.

2. Lepaskan Tempered Glass

Tempered glass yang terlalu tebal, retak, atau tidak terpasang dengan sempurna juga bisa memengaruhi respons layar sentuh. Masalah ini terutama perlu diperhatikan jika touchscreen mulai bermasalah setelah kamu memasang pelindung layar baru.