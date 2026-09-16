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Nanda Prayoga
Rabu, 16 September 2026 | 12.47 WIB

7 Cara Mudah Atasi HP Android Tidak Bisa Dicas, Sebelum ke Service Center

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)

JawaPos.com - HP Android yang tiba-tiba tidak bisa dicas tentu bikin panik, terutama ketika baterai sudah hampir habis.

Namun, Sebelum membawanya ke service center, kamu bisa melakukan beberapa pemeriksaan sederhana terlebih dahulu.

Sebab, kondisi yang dialami belum tentu menandakan adanya kerusakan serius pada komponen di dalam ponsel.

Mulai dari kabel, adaptor, hingga lubang pengisian daya, berikut 7 hal yang perlu kamu cek ketika HP Android tidak bisa di-charge.

1. Periksa Kabel Charger

Kabel charger menjadi salah satu komponen pertama yang perlu diperiksa bila HP tak bisa dicas.

Kabel yang sering ditekuk, tertarik, atau digunakan dalam waktu lama bisa mengalami kerusakan pada bagian dalam meskipun kondisi luarnya masih terlihat baik.

Coba gunakan kabel lain yang kompatibel dengan HP kamu. Jika ponsel langsung mulai mengisi daya setelah kabel diganti, kemungkinan masalah memang berasal dari kabel charger sebelumnya.

2. Coba Adaptor Charger Lain

Selain kabel, adaptor yang bermasalah juga bisa menjadi penyebab HP tidak mengisi daya.

Kerusakan pada adaptor dapat membuat aliran listrik yang masuk ke ponsel terganggu atau bahkan tidak ada sama sekali.

Kamu bisa mencoba alternatif adaptor lain yang sesuai dengan spesifikasi HP androidmu.

Editor: Bayu Putra
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