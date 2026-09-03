Inilah 5 Cara Mudah Agar HP Android Bebas Gangguan SMS dan Telepon Spam

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)
JawaPos.com -SMS promosi yang datang berulang kali hingga telepon dari nomor tidak dikenal tentu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi jika panggilan tersebut muncul berkali-kali dalam sehari atau masuk pada saat yang tidak tepat.
Kamu sebenarnya tidak harus terus-menerus mengabaikan atau menghapus pesan dan panggilan tersebut secara manual. HP Android memiliki sejumlah fitur yang bisa dimanfaatkan untuk menyaring, membisukan, hingga memblokir nomor yang dianggap mengganggu. Berikut beberapa cara yang bisa kamu coba!
1. Blokir Nomor Telepon yang Mengganggu
Cara paling sederhana untuk menghentikan telepon spam adalah langsung memblokir nomor yang sering menghubungimu. Pada banyak HP Android, kamu bisa membuka aplikasi Telepon, masuk ke riwayat panggilan, kemudian memilih nomor yang ingin diblokir. Setelah nomor tersebut diblokir, panggilan berikutnya dari nomor yang sama tidak akan mengganggu seperti sebelumnya. Jika spam berasal dari beberapa nomor berbeda, kamu bisa mengulangi langkah tersebut setiap kali menemukan nomor yang mencurigakan.
2. Aktifkan Penyaringan Panggilan Spam
Selain memblokir nomor satu per satu, beberapa HP Android menyediakan fitur untuk mendeteksi atau menyaring panggilan yang diduga sebagai spam. Fitur ini dapat membantu memberikan peringatan sebelum kamu memutuskan untuk mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Jika tersedia di aplikasi telepon yang kamu gunakan, buka bagian pengaturan panggilan dan cari opsi terkait Spam atau Caller ID & spam. Aktifkan fitur tersebut agar HP dapat membantu mengidentifikasi panggilan yang berpotensi mengganggu.
3. Blokir SMS dari Nomor yang Sering Mengirim Spam
SMS spam juga bisa diblokir agar pesan dari pengirim tertentu tidak terus memenuhi kotak masuk. Caranya dapat berbeda tergantung aplikasi pesan yang digunakan, tetapi umumnya kamu cukup membuka percakapan dari nomor tersebut dan memilih opsi untuk memblokir atau melaporkannya sebagai spam. Jika pesan berisi promosi yang tidak pernah kamu minta, penawaran mencurigakan, atau tautan yang tidak dikenal, sebaiknya jangan langsung membuka tautan tersebut. Blokir dan laporkan pesan jika opsi tersebut tersedia.
4. Gunakan Fitur Deteksi Spam di Aplikasi Pesan
Beberapa aplikasi pesan Android memiliki kemampuan untuk mendeteksi pesan yang diduga sebagai spam secara otomatis. Pesan yang dianggap mencurigakan dapat dipisahkan atau ditandai sehingga tidak bercampur dengan percakapan penting. Kamu bisa memeriksa pengaturan aplikasi pesan untuk melihat apakah terdapat fitur perlindungan spam. Mengaktifkannya dapat membantu mengurangi jumlah pesan tidak diinginkan yang masuk ke kotak pesan utama.
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Jawa Pos
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