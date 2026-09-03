Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Kamis, 3 September 2026 | 19.09 WIB

Inilah 5 Cara Mudah Agar HP Android Bebas Gangguan SMS dan Telepon Spam

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)

JawaPos.com -SMS promosi yang datang berulang kali hingga telepon dari nomor tidak dikenal tentu bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi jika panggilan tersebut muncul berkali-kali dalam sehari atau masuk pada saat yang tidak tepat.

Kamu sebenarnya tidak harus terus-menerus mengabaikan atau menghapus pesan dan panggilan tersebut secara manual. HP Android memiliki sejumlah fitur yang bisa dimanfaatkan untuk menyaring, membisukan, hingga memblokir nomor yang dianggap mengganggu. Berikut beberapa cara yang bisa kamu coba!

1. Blokir Nomor Telepon yang Mengganggu

Cara paling sederhana untuk menghentikan telepon spam adalah langsung memblokir nomor yang sering menghubungimu. Pada banyak HP Android, kamu bisa membuka aplikasi Telepon, masuk ke riwayat panggilan, kemudian memilih nomor yang ingin diblokir. Setelah nomor tersebut diblokir, panggilan berikutnya dari nomor yang sama tidak akan mengganggu seperti sebelumnya. Jika spam berasal dari beberapa nomor berbeda, kamu bisa mengulangi langkah tersebut setiap kali menemukan nomor yang mencurigakan.

2. Aktifkan Penyaringan Panggilan Spam

Selain memblokir nomor satu per satu, beberapa HP Android menyediakan fitur untuk mendeteksi atau menyaring panggilan yang diduga sebagai spam. Fitur ini dapat membantu memberikan peringatan sebelum kamu memutuskan untuk mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Jika tersedia di aplikasi telepon yang kamu gunakan, buka bagian pengaturan panggilan dan cari opsi terkait Spam atau Caller ID & spam. Aktifkan fitur tersebut agar HP dapat membantu mengidentifikasi panggilan yang berpotensi mengganggu.

3. Blokir SMS dari Nomor yang Sering Mengirim Spam

SMS spam juga bisa diblokir agar pesan dari pengirim tertentu tidak terus memenuhi kotak masuk. Caranya dapat berbeda tergantung aplikasi pesan yang digunakan, tetapi umumnya kamu cukup membuka percakapan dari nomor tersebut dan memilih opsi untuk memblokir atau melaporkannya sebagai spam. Jika pesan berisi promosi yang tidak pernah kamu minta, penawaran mencurigakan, atau tautan yang tidak dikenal, sebaiknya jangan langsung membuka tautan tersebut. Blokir dan laporkan pesan jika opsi tersebut tersedia.

4. Gunakan Fitur Deteksi Spam di Aplikasi Pesan

Beberapa aplikasi pesan Android memiliki kemampuan untuk mendeteksi pesan yang diduga sebagai spam secara otomatis. Pesan yang dianggap mencurigakan dapat dipisahkan atau ditandai sehingga tidak bercampur dengan percakapan penting. Kamu bisa memeriksa pengaturan aplikasi pesan untuk melihat apakah terdapat fitur perlindungan spam. Mengaktifkannya dapat membantu mengurangi jumlah pesan tidak diinginkan yang masuk ke kotak pesan utama.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
HP Android Sering Muncul Iklan? Jangan Dibiarkan, Coba 7 Cara Ini untuk Menghilangkannya - Image
Gadget

HP Android Sering Muncul Iklan? Jangan Dibiarkan, Coba 7 Cara Ini untuk Menghilangkannya

Selasa, 1 September 2026 | 21.36 WIB

5 Zodiak yang Kecanduan dengan HP, Sulit Lepas dari Ponsel Bahkan Saat Mau Tidur - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Kecanduan dengan HP, Sulit Lepas dari Ponsel Bahkan Saat Mau Tidur

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.30 WIB

Hati-hati! Ekstensi Chrome Bisa Kirim Spam WhatsApp Tanpa Terdeteksi di HP - Image
Teknologi

Hati-hati! Ekstensi Chrome Bisa Kirim Spam WhatsApp Tanpa Terdeteksi di HP

Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore