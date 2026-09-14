Tak Bisa Jauh dari Layar Ponsel, 7 Ciri Kepribadian Ini Bisa Jadi Penyebabnya

ilustrasi orang yang bermain handphone. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bagi sebagian orang, handphone seolah sudah menjadi benda yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Saat makan, mengobrol, menunggu, bahkan ketika sedang berjalan, ponsel tetap berada di tangan.
Kebiasaan tersebut memang tidak selalu berarti seseorang sekadar ingin menghabiskan waktu di depan layar. Ada berbagai alasan yang membuat seseorang terus membuka ponsel, mulai dari mencari informasi hingga kebutuhan untuk tetap terhubung dengan lingkungan sosial.
Dalam beberapa kasus, kebiasaan menggunakan handphone secara berlebihan juga dapat berkaitan dengan karakter dan cara seseorang merespons lingkungan di sekitarnya.
Dilansir dari YourTango, ada sejumlah ciri kepribadian yang kerap dikaitkan dengan orang yang sulit melepaskan perhatian dari ponsel. Berikut di antaranya:
Orang yang sering membuka ponsel biasanya memiliki dorongan kuat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitarnya.
Bagi mereka, ponsel bukan sekadar alat untuk bermain atau menghabiskan waktu. Perangkat tersebut menjadi sarana untuk mendapatkan berbagai informasi, mulai dari berita terbaru hingga hal-hal kecil yang menarik perhatian.
Ketika muncul pertanyaan atau rasa penasaran, mereka dapat langsung mencari jawabannya melalui internet.
Sebagian orang merasa tidak nyaman ketika harus berada dalam kondisi tanpa aktivitas. Ketika ada waktu kosong beberapa menit saja, tangan mereka secara otomatis mencari ponsel.
Menunggu antrean, duduk sendirian, atau menghadapi aktivitas yang berjalan lambat dapat membuat mereka merasa bosan. Layar ponsel kemudian menjadi cara cepat untuk mengalihkan perhatian.
Video pendek, media sosial, gim, maupun artikel menjadi pilihan untuk mengisi jeda tersebut.
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