Malas Mengetik Alamat Panjang? Fitur Android Ini Bantu Lebih Cepat

JawaPos.com - Mengetik alamat yang panjang di HP Android sering kali terasa merepotkan bagi sebagian orang.

Apalagi jika kamu harus memasukkan alamat yang sama berulang kali saat mengisi formulir, memesan makanan, belanja online, atau mengirim paket.

Namun, kamu sebenarnya tidak perlu selalu mengetik alamat yang panjang tersebut dari awal.

Android memiliki fitur yang bisa membantu mempercepat proses pengetikan dengan menyimpan teks yang sering digunakan.

Dengan begitu, kamu cukup memasukkan beberapa karakter untuk memunculkan alamat lengkap yang sudah disimpan sebelumnya.

Fitur tersebut biasanya tersedia melalui Clipboard atau Papan Klip pada keyboard Android.

Pada beberapa perangkat, fitur ini terintegrasi dengan keyboard bawaan seperti Gboard sehingga kamu bisa menyimpan teks tertentu dan menggunakannya kembali ketika diperlukan.

Cara Menyimpan Alamat di Clipboard Android Sebelum digunakan, kamu perlu menyimpan alamat yang sering diketik ke dalam clipboard keyboard.

Jika kamu menggunakan Gboard, buka aplikasi apa pun yang memiliki kolom teks, kemudian tampilkan keyboard.