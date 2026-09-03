HP Android Sering Dipinjam Teman? Begini Cara Mengunci Aplikasi Penting Biar Privasi Tetap Aman

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)

JawaPos.com - HP sering menjadi barang yang dipinjam teman, pasangan, atau keluarga untuk sekadar menelepon, membuka media sosial, hingga mencari sesuatu di internet. Masalahnya, ada saja kekhawatiran ketika orang lain memegang HP kamu, terutama jika di dalamnya terdapat percakapan pribadi, foto, aplikasi perbankan, atau dokumen penting.

Kamu tidak harus selalu menolak ketika HP dipinjam. Android menyediakan sejumlah fitur yang bisa membantu membatasi akses ke aplikasi tertentu. Dengan mengaktifkan penguncian aplikasi atau fitur keamanan bawaan, kamu bisa membuat aplikasi penting tetap terlindungi meski HP sedang berada di tangan orang lain.

Berikut 5 cara mengunci aplikasi penting agar privasi tetap aman! 1. Gunakan Fitur App Lock

Sejumlah HP Android dari berbagai merek menyediakan fitur App Lock yang memungkinkan kamu mengunci aplikasi tertentu menggunakan PIN, pola, kata sandi, atau biometrik. Dengan fitur ini, orang lain tetap bisa menggunakan HP, tetapi tidak dapat sembarangan membuka aplikasi yang sudah kamu lindungi.

Untuk mengaktifkannya, buka Pengaturan dan cari menu seperti App Lock, Kunci Aplikasi, atau Keamanan. Nama dan posisi menunya bisa berbeda tergantung merek serta versi Android yang digunakan. Setelah ditemukan, pilih aplikasi yang ingin dikunci dan tentukan metode pengamanannya.

2. Kunci Aplikasi yang Berisi Data Pribadi

Tidak semua aplikasi harus dikunci. Agar lebih praktis, kamu bisa memprioritaskan aplikasi yang menyimpan informasi pribadi atau sensitif. Misalnya aplikasi perbankan, dompet digital, galeri foto, aplikasi pesan, hingga email.

Dengan begitu, ketika teman hanya ingin menggunakan browser atau melakukan panggilan, kamu tidak perlu khawatir mereka secara tidak sengaja membuka aplikasi lain. Pilih aplikasi yang memang menurut kamu tidak boleh diakses orang lain tanpa izin.

3. Manfaatkan Fitur Pin Aplikasi

Jika HP kamu tidak memiliki fitur App Lock, kamu bisa mencoba Screen Pinning atau Penyematan Layar yang tersedia pada Android tertentu. Fitur ini memungkinkan kamu mengunci HP agar hanya menjalankan satu aplikasi yang sedang dibuka.

Misalnya, teman ingin meminjam HP untuk melihat sebuah video. Kamu bisa menyematkan aplikasi tersebut sehingga akses ke aplikasi lain dibatasi. Untuk keluar dari mode tersebut, pengguna biasanya perlu memasukkan metode keamanan yang sudah ditentukan sebelumnya.

4. Gunakan Folder Aman Jika Tersedia

Beberapa perangkat Android juga memiliki fitur ruang atau folder khusus untuk menyimpan aplikasi, foto, dan file pribadi. Fitur semacam ini bisa menjadi pilihan jika kamu ingin memisahkan data pribadi dari penggunaan HP sehari-hari.