Google Rilis 5 Fitur Baru Android, Bisa Kurangi Mabuk Perjalanan hingga Bantu Tunanetra

JawaPos.com - Google kembali memperkaya ekosistem Android dengan sejumlah fitur baru yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan pengalaman personal pengguna. Ada lima pembaruan yang diumumkan Google pada Selasa, dengan beberapa di antaranya memanfaatkan kemampuan Gemini.

Seperti dilansir dari TechCrunch, deretan fitur tersebut mencakup teknologi untuk membantu mengurangi mabuk perjalanan ketika menggunakan ponsel di dalam kendaraan, dukungan bagi pengguna tunanetra dan gangguan penglihatan, hingga kemampuan mengingat tempat pengguna menyimpan barang penting. Google juga memberikan pembaruan pada Google Messages agar percakapan bisa dibuat lebih personal.

Kehadiran sejumlah fitur tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana Google menghadirkan kemampuan yang sebelumnya sudah lebih dulu tersedia di perangkat Apple. Namun, Google juga mengandalkan integrasi Gemini untuk menghadirkan fungsi yang lebih kontekstual dan membantu aktivitas sehari-hari.

Motion Assist Kurangi Mabuk Perjalanan Salah satu fitur yang cukup menarik perhatian adalah Motion Assist. Teknologi ini dirancang untuk membantu pengguna yang mengalami mabuk perjalanan ketika memainkan atau melihat layar ponsel selama berada di kendaraan yang bergerak.

Motion Assist bekerja dengan menampilkan gelembung visual (bubble overlay) pada layar. Elemen tersebut bergerak mengikuti perubahan gerakan kendaraan sehingga dapat mengurangi ketidaksesuaian antara informasi visual yang diterima mata dan gerakan yang dirasakan oleh tubuh.

Konsep serupa sebenarnya sudah diperkenalkan Apple lebih dahulu. Pada 2024, Apple menghadirkan Vehicle Motion Cues untuk iPhone. Fitur tersebut menggunakan titik-titik animasi di bagian tepi layar yang bergerak mengikuti pergerakan kendaraan.

Google memberikan sejumlah opsi pengaturan pada Motion Assist. Pengguna dapat membuat fitur tersebut aktif secara otomatis atau memasukkannya ke menu Pengaturan Cepat (Quick Settings). Tampilan gelembung juga bisa disesuaikan, mulai dari bentuk, warna, hingga tingkat transparansinya.

Motion Assist tersedia untuk perangkat yang menjalankan Android 17.