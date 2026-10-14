LNGSHOT Umumkan Comeback 10 November 2026, Rilis Teaser Mini Album S.W.I.S.H.

JawaPos.com - LNGSHOT umumkan jadwal comeback mereka pada November 2026. Grup asuhan MORE VISION tersebut merilis trailer untuk mini album terbaru bertajuk S.W.I.S.H..

Menurut laporan Soompi, album ini dijadwalkan meluncur pada 10 November 2026, menandai kembalinya LNGSHOT dengan karya baru setelah debut mereka pada Januari tahun ini.

Judul S.W.I.S.H. merupakan singkatan dari Swag With Integrity Shapes History. Frasa tersebut mencerminkan semangat untuk menciptakan tren baru dengan tetap mempertahankan integritas dan karakter diri.

Melalui proyek ini, LNGSHOT diharapkan menunjukkan perkembangan musikal sekaligus memperlihatkan identitas mereka sebagai grup yang ingin menghadirkan warna berbeda di industri K-Pop.

Trailer comeback yang dirilis melalui kanal resmi grup menampilkan visual hitam-putih dengan suasana urban yang kuat.

Gaya busana streetwear, tatapan tajam, serta transisi adegan yang dinamis menciptakan kesan bebas dan penuh karisma.

Cuplikan tersebut juga membangun rasa penasaran penggemar mengenai konsep visual dan arah musik yang akan dibawa LNGSHOT dalam rilisan terbarunya.

Comeback ini menjadi langkah penting bagi LNGSHOT yang dikenal sebagai grup idol pertama yang diluncurkan oleh Jay Park melalui MORE VISION. Mereka memulai debut pada Januari 2026 lewat mini album SHOT CALLERS.

Dalam waktu relatif singkat, grup ini mulai menarik perhatian pendengar internasional dan membangun basis penggemar yang terus berkembang.

Dengan S.W.I.S.H., LNGSHOT diperkirakan akan melanjutkan perjalanan mereka sekaligus memperkenalkan sisi musikal yang lebih matang.

Pengumuman tanggal rilis dan trailer perdana menjadi pembuka rangkaian promosi menuju comeback November mendatang.