Telah dinanti, Seperti Apakah Desain Light Stick Grup LNGSHOT?

JawaPos.com – Menapaki popularitas dalam waktu singkat, boygrup Korea LNGSHOT baru saja memberi bocoran penggemar untuk melihat sekilas light stick resmi.

Dilansir dari Soompi, Rabu (7/10), pelantun lagu Moonwalkin tersebut nampaknya mampu memikat perhatian dan secara cepat mendapat banyak penggemar.

Menjelang perilisan penuh yang dijadwalkan pada 7 Oktober pukul 15.00 KST, mereka merilis teaser untuk light stick resmi

Rencananya untuk light stick LNGSHOT ini akan menampilkan elemen tangan transparan yang menarik perhatian.

Elemen itu nampak unik bertengger di atas gagang hitam dengan tulisan nama grup mencolok berwarna merah.

Kemudian nampak desain jari yang bersilang dengan jari tengah melipat di atas jari telunjuk, menjadi sentuhan jenaka yang merujuk pada nama grup tersebut, long shot.

LNGSHOT meraih ketenaran di dunia musik sebagai boy band Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 2025.

Anggotanya yaitu Ohyul, Ryul, Woojin, dan Louis, dimana mereka dibentuk dan dikelola oleh More Vision, label rekaman yang didirikan oleh rapper Amerika Jay Park.

Mereka debut pada 13 Januari 2026 dengan single Moonwalkin, single utama dari extended play (EP) pertama mereka, Shot Callers.